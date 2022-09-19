Tadı efsane oluyor! Evde yaş pasta kreması nasıl yapılır? En pratik pasta kreması tarifi

Özel günler ve doğum günleri denince akla ilk gelenlerden biri de şüphesiz yaş pasta oluyor. İç malzemesi ve dış süslemeleriyle yüzlerce çeşit pasta yapılabiliyor. Evde yaş pasta yapabilmek için temel yapılması gerekenler elbetteki pastanın keki ve kreması oluyor. Yaş pasta kreması hazır pastalara bakıldığında yapımı zor gibi gözükse de aslında çok pratik. Tadı damağınızda kalacak pastacı kreması tarifi için haberin devamını okuyabilirsiniz...

YAŞ PASTA KREMASI NASIL YAPILIR?

Malzemeler;

2 su bardağı süt

2 tepeleme yemek kaşığı nişasta (50 gr.)

5 yemek kaşığı toz şeker (silme)

1 adet yumurta sarısı

1 paket vanilin

1 tatlı kaşığı tereyağ

1 paket toz krem şanti + yarım su bardağı soğuk süt

Yapılışı;

Tereyağ ve vanilin hariç tüm malzemeyi çırpın ve süzün.

Tekrar tencereye alıp ocak üzerinde devamlı karıştırarak pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra tereyağ ve vanilin ekleyip karıştırın.

Streç film ile üzerini örtüp tamamen soğumaya bırakın.

Ayrı bir yerde krem şantiyi hazırlayın.

Tamamen soğuyan kremayı çırpın ve krem şanti ile buluşturup kısa süreli çırpmaya devam edin.

Yaş pasta yapımında kullanabileceğiniz pasta kremanız hazır!

