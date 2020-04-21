Tadına doyum olmayan salatalar hazırlamak için 6 önemli ipucu

Mevsim sebzeleriyle hazırlanan salatalar, tok tutucu özelliği sayesinde çoğu zaman diyet yapanların ana yemeği olur. Siz de sık sık salata tüketenlerdenseniz bu 5 ipucundan faydalanabilirsiniz. İşte en lüks restoranlardaki salataları aratmayacak tadıyla damakları coşturacak salata yapmanın yöntemleri...

Salata yapmak için yıkadığınız sebzelerin ilk olarak çok iyi bir şekilde kurumasını sağlayın. Kuru sebzeler salata sosunu daha iyi çekecek ve kıvamlı olacaktır.

Limonun suyundan daha çok faydalanmak istiyorsanız, limonları kullanmadan önce bir 10 dakika kadar sıcak suda bekletmelisiniz.

Salatayı hazırladıktan sonra en son yağını ekleyin. Böylelikle salata sosu tüm sebzelere geçmiş olacak...

Salatada kullanacağınız marulu bıçak yerine elle parçalayarak doğrayın. Lezzetinin nasıl farklılaştığına şahit olacaksınız.

Eğer salatada kuru soğan kullanacaksanız malzemelere eklemeden önce, soğanı dilimleyip tuz ile ovarak yumuşatın. Ardından diğer salata malzemeleri ile harmanlayın.



