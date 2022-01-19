TAG Otoyolu'nda mahsur kalanlara Büyükşehir Belediyesinden kumanya

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda mahsur kalan vatandaşlara çorba ve çeşitli gıda yardımlarında bulundu.
Büyükşehir Belediyesine bağlı Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler ile İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, dün akşam saatlerinden bu yana TAG Otoyolu'nda mahsur kalan sürücü ve vatandaşlara yardım etmeyi sürdürüyor.
Bu kapsamda ekipler, vatandaşlara sıcak çorba, ayran, meyve suyu, simit ve ekmek ikram etti.
Ekipler, şu ana kadar 4 bin kumanya ile 2 bin simit dağıttı.
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