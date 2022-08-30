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TAG Otoyolu'nda tüneldeki fanın yola düşmesi sonucu Adana-Gaziantep yönünde ulaşım durdu

30.08.2022 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TAG Otoyolu'nda tüneldeki fanın yola düşmesi sonucu Adana-Gaziantep yönünde ulaşım durdu

TAG Otoyolu'nda tüneldeki fanın yola düşmesi sonucu Adana-Gaziantep yönünde ulaşım durdu

GAZİANTEP (AA) - Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki tünelde bulunan fanın yola düşmesi sonucu Adana-Gaziantep yönünde ulaşım durdu.

Otoyolun Bahçe Tüneli'ndeki fan, henüz bilinmeyen bir nedenle yola düştü

Ölen veya yaralanın olmadığı olayın hemen ardından trafik güvenliğinin sağlanması adına otoyolun Adana-Gaziantep yönü, Bahçe gişelerinden itibaren trafiğe kapatıldı.

Araçlar, alternatif yollara yönlendirildi.

Karayolları Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler de fanın kaldırılması ve otoyolun temizlenerek ulaşıma açılması için çalışmalara başladı.

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