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Taha Akgül, güreş kariyerini sonlandırdı! Paris'teki olimpiyatlarda kürsüye çıkmış, hepimizi bir kez daha gururlandırmıştı

11.08.2024 10:36
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Son olarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanarak ülkemizi gururlandıran milli güreşçi Taha Akgül, güreş kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Akgül, aldığı kararı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalya kazanan milli güreşçi, Taha Akgül güreş kariyerini sonlandırdığını açıkladı. Kariyerinde 1 olimpiyat şampiyonluğu, 2 olimpiyat üçüncülüğü, 3 dünya şampiyonluğu ve 11 Avrupa şampiyonluğu bulunan Akgül, "Bundan sonraki süreçte biraz dinlenip kendime geldikten sonra nasıl 20 senedir bir nefer olarak ülkeme hizmet ettiysem bundan sonrada bana ihtiyaç duyulduğu her zaman karşılık beklemeden ülkem için milletime hizmet etmeye hazır olacağım." dedi.

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Milli sporcu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verdi;

"Hayatta her güzel şeyin bir sonu olduğu gibi dün itibariyle spor kariyerimin de sonuna geldik.Çok duygusal günler geçiriyorum..Sivas’ta babamızın sayesinde evin ortasında abimle güreşerek başlayan spor hayatım Paris Olimpiyat oyunlarında son buldu..

Güreş hayatımı ;

•1 OLİMPİYAT ŞAMPİYONLUĞU
•2 OLİMPİYAT ÜÇÜNCÜLÜĞÜ
•3 DÜNYA ŞAMPİYONLUĞU
•11 AVRUPA ŞAMPİYONLUĞU

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Öyle güzel bir kariyer öyle güzel tarihi başarılar nasip etti ki Allahu Teala kazanamadığım hiçbir şampiyona hiçbir turnuva kalmadı..Ne kadar şükretsem az kalır..Dünyanın en güzel bayrağını hakkıyla devraldım şerefiyle alnımın akıyla hak ettiği yere çıkarttım..Hiçbir rakipten korkmadan her şampiyonada savaşarak kahramanca mücadele verdim.. Tertemiz bir kariyer bileğim hakkıyla alnımın teriyle yazıldı hamdolsun..Şimdi sancağı başka bir Türk gencine devretme zamanı..Kolay değil beni ben yapan işimi herşeyimi ona borçlu olduğum ekmeğimi kazandığım güreşi bırakmak..Ama her güzelliğin bir başlangıcı olduğu gibi sonu da oluyor..Gerek yaşadığım sakatlıklar gerek üzerimdeki sorumluluktan dolayı yaşadığım stres,ailemden eşimden ayrı senenin her günü kampta kalmak ve en önemlisi zirve de bırakmayı hak eden kariyerim yüzünden bu kararı almış bulunuyorum..

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Kariyerim boyunca her zaman bana destek olan başta sevgili eşim ailem abim Abdullah hocam ve bütün hocalarım takım arkadaşlarım çalışan personellerimiz başta olmak üzere bu kadar uzun süreçte üzdüğümüz kırdığımız dertlerine yetişemediğimiz insanlar arayamadığım soramadığım ihmal ettiğim büyüklerim akrabalarım arkadaşlarım olduysa eğer haklarını helal etsinler..

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Kariyerim boyunca Sivas’tan nasıl çıktıysam öyle kalmaya devam ettim..Geldiğim o küçük şehri küçük mahalleyi mütevazı hayatımı hiç unutmadım.. Bundan sonraki süreçte biraz dinlenip kendime geldikten sonra nasıl 20 senedir bir nefer olarak ülkeme hizmet ettiysem bundan sonrada bana ihtiyaç duyulduğu her zaman karşılık beklemeden ülkem için milletime hizmet etmeye hazır olacağım.. Hepinizi VATANINA ŞEREFİYLE HİZMET ETMİŞ BİR TÜRK GENCİ olarak Allah’a emanet ediyorum. " ifadelerini kullandı.

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Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Güreş Taha Akgül Paris 2024 Olimpiyat Oyunları
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