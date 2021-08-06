SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. TOKYO 2020
  4. Taha Akgül ve Ali Sofuoğlu'ndan bronz madalya!

Taha Akgül ve Ali Sofuoğlu'ndan bronz madalya!

06.08.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tokyo Olimpiyat Oyunları erkekler serbest stil 125 kiloda milli güreşçi Taha Akgül, Moğol güreşçi Lkhagvagerel Munkhtur'u 5-0 mağlup ederek bronz madalya kazandı.

Taha Akgül ve Ali Sofuoğlu'ndan bronz madalya!

Tokyo Olimpiyat Oyunları 125 kiloda milli güreşçimiz Taha Akgül, sabah seansında Kırgız Aial Lazarev'i 4-0 yenerek bronz maçına çıkmaya hak kazandı.

Akgül, bronz madalya müsabakasında Moğol Lkhagvagerel Munkhtur ile karşı karşıya geldi. Milli güreşçi rakibini 5-0 gibi net bir skorla mağlup ederek olimpiyat üçüncüsü oldu ve bronz madalya elde etti. 30 yaşındaki güreşçi, 2016 yılında Rio'da yapılan olimpiyat oyunlarında altın madalya kazanmıştı.

100. MADALYA ALİ SOFUOĞLU'NDAN

Karate karşılaşmalarında kata kategorisinde yer alan milli sporcu Ali Sofuoğlu, eleme turunda B Grubu'nda ilk katasında 27, ikinci katasında ise 27.28 puan almıştı. Ortalama 27.14 puanı olan milli karateci, grubundaki 6 sporcu arasında ikincilikle sıralama turuna yükselmişti. Sofuoğlu, sıralama turunda 27.32 puan aldı ve finale çıkamadı.

Milli karateci, bronz madalya için Güney Koreli Heejun Park ile mücadele etti. Rakibini mağlup etmeyi başaran Ali Sofuoğlu, bronz madalya kazandı.

Sofuoğlu, Türkiye'ye olimpiyatlardaki 100. madalyasını getiren isim olarak da Türk spor tarihine geçti.

6199

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
14 yaşındaki sporcu altın madalya kazandı14 yaşındaki sporcu altın madalya kazandı
Bu görüntüler Türkiye'den! Bozkırın ortasındaki ‘vaha’ görenleri büyülüyorBu görüntüler Türkiye'den! Bozkırın ortasındaki ‘vaha’ görenleri büyülüyor
Tokyo'da finalin adı: Fransa - ABD!Tokyo'da finalin adı: Fransa - ABD!
Anahtar Kelimeler:
Tokyo
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlandı

Esra Hankulu'nun ön otopsi raporu tamamlandı

Yangın kabusu sürüyor! Bir yerleşim yerine daha sıçradı

Yangın kabusu sürüyor! Bir yerleşim yerine daha sıçradı

Aslan istediğini alamadı

Aslan istediğini alamadı

Lionel Messi, Barcelona'dan ayrıldı!

Lionel Messi, Barcelona'dan ayrıldı!

Güney Koreliler maç sonrası Zehra Güneş'i konuştu

Güney Koreliler maç sonrası Zehra Güneş'i konuştu

Terim'den tepki: 2 metreden atacaksın

Terim'den tepki: 2 metreden atacaksın

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Galatasaray'ın teklifini kabul etmedi

Galatasaray'ın teklifini kabul etmedi

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Olimpiyat tarihimizde bir ilk!

Olimpiyat tarihimizde bir ilk!

Takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

Takımdan ayrılıyor! İşte yeni adresi

İdmana bile almadılar! Geri dönüyor

İdmana bile almadılar! Geri dönüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.