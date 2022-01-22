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Taha Altıkardeş Fenerbahçe yolunda! Genç stoperin transferi için Bursasporla anlaşma sağlandı

22.01.2022 10:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'yle ilgili son dakika haberleri geliyor... Süper Lig'de Sivasspor ile bugün deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de iki futbolcu koronavirüse yakalanırken, 4 isim de kart sınırında yer alıyor. Mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak olan Sarı-lacivertlilerde İsmail Kartal'ın kadroda değişikliğe gitmesi bekleniyor. Öte yandan kadrosunu güçlendirme çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, genç stoper Taha Altıkardeş'in transferi için Bursasporla anlaşma sağladı.

Taha Altıkardeş Fenerbahçe yolunda! Genç stoperin transferi için Bursasporla anlaşma sağlandı

Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, bir yandan hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da transfer görüşmelerini sürdürüyor. Devre arasının ilk transfer hamlesini savunmaya yapmak isteyen Fenerbahçe, 18 yaşındaki genç stoper Taha Altıkardeş'i kadrosuna katmak için Bursaspor'la anlaşmaya vardı. Genç oyuncunun yakın zamanda İstanbul'a gelerek imza atması bekleniyor.

TAHA ALTIKARDEŞ'İN FENERBAHÇE'YE TRANSFERİ

Ocak 2021'de A takıma dahil edilen 1.88'lik stoper, 29 resmi karşılaşmada 1 asist yaptı. U19 Milli Takımı'nda da oynayan ve gelecek vadeden Taha, stoperin yanı sıra sağ bekte de görev alıyor.

Taha Altıkardeş fenerbahçe

Öte yandan Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda bugün Sivasspor ile karşılaşacak Fenerbahçe hazırlıklarını tamamladı. Yiğidolar'a karşı son 7 maçta, sadece 1 galibiyet alabilen ve 3 maçı da kaybeden Fenerbahçe'de mutlak hedef 3 puan.

İKİ FUTBOLCU KORONAVİRÜSE YAKALANDI

Bu arada Fenerbahçe, zorlu maç öncesi art arda gelen kötü haberlerle sarsıldı.

Dün sabah yapılan idmanın ardından sarılacivertlilerde iki futbolcunun Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı açıklandı.

MESUT ÖZİL KADRODA YOK

Kart cezalısı Attila Szalai'nin yanı sıra sakatlıkları süren Altay, Muhammed ve Mert Hakan Yandaş ile birlikte Mesut Özil ve Ferdi Kadıoğlu kadroya alınmayan diğer isimler oldu.

mac kadrosu

4 İSİM SINIRDA

Fenerbahçe'de 4 futbolcu da sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Gustavo, Novak, Serdar Aziz ve İrfan Can sarı kart görmeleri halinde 5 Şubat Cumartesi oynanacak olan Başakşehir müsabakasında forma giyemeyecek.

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Fenerbahçe Futbol Kulübü Sivasspor Bursaspor
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