Taha Duymaz bulundu mu, son durum ne? Sosyal medya fenomeni kurtarıldı mı? İşte 10 Şubat Taha Duymaz ile ilgili son gelişmeler

Sosyal medya fenomeni Taha Duymaz depreme memleketi Hatay'da yakalandı. Sabah saat 04.17'de gerçekleşen 7.7'lik depremde Taha gibi binlerce insan göçük altında kaldı. Son dönemde değişimiyle gündem olmuştu. Taha Duymaz için de enkaz kaldırma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Peki Taha Duymaz öldü mü, bulundu mu, son durum ne? Sosyal medya fenomeni kurtarıldı mı? İşte ayrıntılar...

TAHA DUYMAZ BULUNDU MU?

Taha Duymaz'a henüz ulaşılamadı. Yıkıcı depremin üzerinden 5 gün geçti. Bir mucizenin olması ve genç fenomen Taha Duymaz'a canlı ulaşılması için gerekli tüm çalışmalar devam ediyor.

Hataylı işletmeci CZN Burak da sosyal medyada yayınladığı video ile Taha hakkında bilgi verdi: "Bu binada Taha Duymaz'ın kendisi, kardeşi Melek, kardeşi Umut, halası ve eniştesi var. Burası sekiz katlı bir bina. Taha'nın kardeşleri de burada."

TAHA DUYMAZ RÖPORTAJI YÜREKLERİ BURKTU

Taha Duymaz Armağan Çağlayan'a verdiği röportajla tekrar gündeme gelmişti. Çok yaşamakta gözünün olmadığını, kimin nasıl mutluysa öyle yaşamasını istediğini söyleyen Taha izleyenleri de duygulandırmıştı.



Hatay'da enkaz altında kalmasıyla bu röportaj tekrar paylaşılmaya başlandı. Vatandaşlar genç fenomenin ve ailesinin de diğer enkaz altında kalanlar gibi sağ olarak kurtarılmasını ümit ediyor.

