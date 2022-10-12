Tahıl sevkiyatı kapsamında 11 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan tahıl yüklü 11 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı, emniyetli ve planlı şekilde sürüyor. Bugün Ukrayna limanlarından 11 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti." ifadeleri kullanıldı.
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