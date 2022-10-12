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Tahıl sevkiyatı kapsamında 11 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

12.10.2022 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tahıl sevkiyatı kapsamında 11 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan tahıl yüklü 11 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı, emniyetli ve planlı şekilde sürüyor. Bugün Ukrayna limanlarından 11 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti." ifadeleri kullanıldı.

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Milli Savunma Bakanlığı Ukrayna

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