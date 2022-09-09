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Tahıl sevkiyatı kapsamında 3 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

09.09.2022 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tahıl sevkiyatı kapsamında 3 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna limanlarından tahıl yüklü 3 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, tahıl sevkiyatı kapsamında bu sabah itibarıyla Ukrayna limanlarından 3 gemi daha tahıl yüklü olarak hareket etti.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Savunma Bakanlığı Ukrayna tahıl

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