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Tahıl sevkiyatı kapsamında 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

17.10.2022 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tahıl sevkiyatı kapsamında 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan tahıl yüklü 5 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün Ukrayna limanlarından 5 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti." ifadesi kullanıldı.

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