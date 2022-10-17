Tahıl sevkiyatı kapsamında 5 gemi daha Ukrayna'dan hareket etti

Milli Savunma Bakanlığı, Ukrayna'dan tahıl yüklü 5 geminin daha hareket ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün Ukrayna limanlarından 5 gemi tahıl yüklü olarak hareket etti." ifadesi kullanıldı.



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