Tahıl sevkiyatı kapsamında Ukrayna limanlarından 7 gemi hareket etti

Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün Ukrayna limanlarından 7 geminin hareket ettiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Tahıl sevkiyatı kapsamında bugün Ukrayna limanlarından 7 gemi hareket etti." ifadelerine yer verildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz