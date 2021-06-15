Tahıllı bebek maması yapılışı sandığınızdan çok daha kolay! Mercimek ve patatesle...

B grubu vitaminleri bakımından zengin tahıllar, sindirim sisteminin gelişmesinde önemli etkiye sahiptir. Vücuttaki enerji üretiminde de etkili rol oynayan tahıllar, lifli yapısıyla bebeğin sindirimine de yardımcı olur. Vücut direncini artıran, yorgunluğa, kabızlığa, kansızlığa iyi gelen mercimek de bebeklerin 6 aylık süreci tamamladıktan sonra tüketebileceği besinler arasında yer alır. İçindeki fosfor sayesinde zeka gelişimine yardımcı olan mercimek, aynı zaman demir ve protein kaynağıdır.
Mercimeğin gaz yapmasından korkan ebeveynler, her ne kadar çocuklarını mercimekle besleme konusunda ikilemde kalsa da faydaları ile bebeklerin beslenme sürecinin vazgeçilmezleri arasında yer alır. Peki bebekler için mercimek yemeğini hem doyurucu hem de kolay yiyebileceği şekilde nasıl hazırlayabiliriz? İşte Yemek Blog Yazarı Müge Suyolcu'nun tarifiyle bebekler için mercimekli patatesli bebek maması yapımı...
Malzemeler:
Yapılışı:
Bakliyatlı mama hazırlamak için, mercimek, patates ve soğanı karıştırıp, düdüklüde haşlayarak bir mama hazırlayacağız.
Afiyet olsun.
Pişirme önerisi:
Düdüklü tencerede, düdüğü çıktıktan sonra 5-10 dakika yeterli olacaktır. Eğer düdüklü tencere kullanmayacaksanız, bir yarım saat kadar haşlamanız gerekecektir.
Kas yapısını güçlendiren yeşil mercimek, diyabete iyi gelir, kolesterolü düşürür, kalp sağlığını destekler, sindirim sistemine yardımcı olur. Yeşil mercimek tüketilmesi durumunda yorgunluk hissinden de kurtulmayı sağlar. Ayrıca antioksidan kaynağıdır.
Soğanın faydaları saymakla bitmez. Kalp hastalıklarını önleyen soğan, kansere karşı koruyucu kalkan gibidir. Ayrıca bağışıklık sistemini güçlendirerek sindirimin desteklenmesini sağlar. Kan şekeri kontrolüne de yardımcı olan soğanın faydaları arasında kemikleri güçlendirmesi ve ruh sağlığını dengelemesi de yer alır. Sinir sistemini güçlendiren soğan, metabolizmanın hızlanlasını sağlarken zararlı bakterilerin oluşmasını da engeller. Ayrıca vücuttaki yağları yakarak obezite riskini ortadan kaldırır. Kırmızı kan hücresi miktarını artıran soğan bu özelliği ile kansızlığı önler. Güçlü bir idrar söktürücü görevi üstlenen soğan, polikistikover sendromu tedavisinde de rol üstlenir. Enfeksiyonla savaşan, atardamarların sertleşmesini önleyen soğanın faydaları arasında eklem ağrılarını dindirmek, alerjiye ve uykusuzluğa iyi gelmek de yer alır. İştahsızlık sorunu yaşayanlar için iştah açıcı etkisiyle olumlu bir etki yaratan soğan, diş çürümesi ve diş eti sorunlarına neden olan bakterileri de yok eder.
Doyurucu etkisinin yanı sıra iyi bir antioksidan kaynağı olan patatesin faydaları arasında kan şekerini düzenlemek, sindirim sağlığını iyileştirmek, enflamasyonu azaltmak, kan basıncını düzenlemek, kalp sağlığını desteklemek gibi özellikler yer alır. Patatesin bu gibi faydaları dışında cilde olan yararları da vardır. Patates, sivilceleri ve göz altı morluklarını ve cilt lekelerini yok etmek için kullanılır.
Doğanın tadına doyulmaz mucizeleri arasında yer alan zeytinyağının faydaları saymakla bitmez. Karaciğeri temizleyen, sindirimi düzenleyen, metabolizmayı hızlandıran ve kemikleri güçlendiren zeytinyağı, cildi korumada da etkilidir. Ayrıca kan şekerini düşürerek diyabet hasaları için inüsilin görevi üstlenen diyabet, kan basıncını da düzenleyerek tansiyonun normal seviyede kalmasına yardımcı olur. Zeytinyağının faydaları arasında stresi azaltması da yer alır. Böylelikle vücudun enerjisini koruyarak kişinin yorgun düşmesini engeller. Bunların dışında kolestelerol dengesini koruyan zeytinyağı, meme kanseri riskini azlatır, meme çatlaklarına iyi gelir ve saçları güçlendirir.
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