Tahıllı bebek maması yapılışı sandığınızdan çok daha kolay! Mercimek ve patatesle...

B grubu vitaminleri bakımından zengin tahıllar, sindirim sisteminin gelişmesinde önemli etkiye sahiptir. Vücuttaki enerji üretiminde de etkili rol oynayan tahıllar, lifli yapısıyla bebeğin sindirimine de yardımcı olur. Vücut direncini artıran, yorgunluğa, kabızlığa, kansızlığa iyi gelen mercimek de bebeklerin 6 aylık süreci tamamladıktan sonra tüketebileceği besinler arasında yer alır. İçindeki fosfor sayesinde zeka gelişimine yardımcı olan mercimek, aynı zaman demir ve protein kaynağıdır.

Mercimeğin gaz yapmasından korkan ebeveynler, her ne kadar çocuklarını mercimekle besleme konusunda ikilemde kalsa da faydaları ile bebeklerin beslenme sürecinin vazgeçilmezleri arasında yer alır. Peki bebekler için mercimek yemeğini hem doyurucu hem de kolay yiyebileceği şekilde nasıl hazırlayabiliriz? İşte Yemek Blog Yazarı Müge Suyolcu'nun tarifiyle bebekler için mercimekli patatesli bebek maması yapımı...

TAHILLI BEBEK MAMASI NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

1/2 bardak mercimek,

1 küçük boy patates,

Yarım soğan,

1 badak zeytinyağı,

Su

Yapılışı:

Bakliyatlı mama hazırlamak için, mercimek, patates ve soğanı karıştırıp, düdüklüde haşlayarak bir mama hazırlayacağız.