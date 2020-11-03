Tahinli ıspanaklı sac böreği nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta tahinli ıspanaklı sac böreği tarifi, malzemeleri ve yapılışı!

Gelinim Mutfakta yarışması bu kez günün yemeği olan tahinli ıspanaklı sac böreği ile çok konuşuldu. Ekranları başında yayınlanan yeni Gelinim Mutfakta bölümünü izleyen seyirciler tahinli ıspanaklı sac böreği tarifi için araştırma içerisine girdi. Yarışmacıların özenle hazırlayacağı ve en lezzetli böreği yapmak için büyük çaba sarf edeceği yemeğin sonunda en yüksek puanı alan yarışmacı çeyrek altın kazanacak. Peki, ıspanaklı tahinli saç böreği nasıl yapılır? İşte tüm merak edilenler...

TAHİNLİ ISPANAKLI SAC BÖREĞİ MALZEMELERİ

250 gram un

1 dilim bayat ekmek

1 miktar tuz

1 su bardağı kadar su

1 bağ ıspanak

1 tane kuru soğan

1 miktar pul biber

1 miktar karabiber

2 çorba kaşığı kadar zeytinyağı

3 çorba kaşığı kadar tahin

TAHİNLİ ISPANAKLI SAC BÖREĞİ NASIL YAPILIR?

Tahinli ıspanaklı sac böreği yapılışı için ilk olarak bayat ekmek suyla ıslatılıyor. Devamında ekmek avuç içinde sıkılarak fazla suyu alınıyor. Sonrasında ıslatılmış ekmek, un, tuz, zeytinyağı ve yeteri kadar su bir kabın içerisinde yoğruluyor. Özellikle hamurun sert bir kıvamda olması gerekiyor. İstenen kıvama geldikten sonra üstü örtülüp dinlendirilmeye alınıyor.

Diğer yandan ıspanaklar iyice yıkanıyor ve ayıklanıyor. Sonrasında sapları da kesilerek tüm yapraklar güzel bir şekilde doğranıyor. Ispanaklı tahinli sac böreği yapımında hamur dinlenirken bir yandan da kuru soğan küçük küçük doğranıyor. İçerisine 2 çorba kaşığı kadar zeytinyağı ve 1 çorba kaşığı kadar tereyağı ilave edilerek iyice kavruluyor. Soğanlar yeteri kadar kavrulduktan sonra içerisine ıspanaklar ekleniyor. Bu şekilde birkaç dakika boyunca kavrulduktan sonra tavada baharatlar da atılıyor.