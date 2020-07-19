Tahir Karapınar: Derbiye çok iyi hazırlandık

Fenerbahçe'nin sezon sonuna kadar başında olan Tahir Karapınar, derbi öncesi kadro tercihleri ve güncel konular hakkında açıklamalarda bulundu.

''ÇOK İYİ HAZIRLANDIK''

Tahir Karapınar,"Ezeli rakibimiz, ebedi dostumuza karşı oynayacağız. Çok iyi hazırlandık. Eksiklerimiz var ama eksikler hiçbir zaman mazeret değil. Derbilerin sonucunu kimse kestiremez. Biz çok iyi hazırlandık. Fenerbahçeliler Günü'nde taraftarımızı sevindirmek istiyoruz." dedi.

"KADINA KALKAN ELLER TAŞ OLUR"

Tahir Karapınar: "Kadınlar anadır, analara el kalkmaz. Kalkan eller taş olur. Ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz ile oynayacağız. Derbiye çok iyi hazırlandık. Kazanmak istiyoruz. Derbilerin sonucunu kimse kestiremez. Taraftarlarımızı sevindirmek istiyoruz.Pandemi sonrası stoperde ve bazı bölgelerde sıkıntılar yaşıyoruz. İki stoperimiz olunca seviniyoruz. Emre Belözoğlu büyük karakter, sahada arkadaşlarına en iyi şekilde yardım edecektir." açıklamasını yaptı.

