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Tahir Karapınar: İz bıraktığımı düşünüyorum

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 26.07.2020 00:05 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin sezonun son maçında Çaykur Rizespor'u 3-1 yendikleri maçın ardından teknik direktör Tahir Karapınar açıklamalarda bulundu.

Tahir Karapınar: İz bıraktığımı düşünüyorum

Fenerbahçe teknik direktörü Tahir Karapınar, Çaykur Rizespor galibiyetinin ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Tahir Karapınar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Emre veda etti ve ben teknik direktörüydüm. Bu da benim için bir gurur. Umarım çok daha başarılı olur. Çok zor bir dönem geçirdik. Başkanımıza teşekkür ederim. Kutsal bir görev bana verilen. Emre Belözoğlu'na teşekkür ederim. 8 haftada şanssızlıklar oldu. Rotasyonda oyuncumuz azdı. Daha iyi bitirebilirdik. Lig bitti. Son maçı kazandık.

Büyük resme baktığımızda iz bıraktığımı düşünüyorum. Burada çok iyi bir teknik ekip vardı. Ben sonradan katıldım. Her türlü iletişimi sağladık. İyi işler yaptığımızı düşünüyorum. Şanssız maçlar olmasaydı iyi yerde bitirirdik. Son maç çok önemliydi. Kazandık, mutluyuz."

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