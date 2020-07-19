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Tahir Karapınar: Tecrübesizliğimizden bir gol yedik

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.07.2020 23:25 | Son Güncelleme

Fenerbahçe teknik direktörü Tahir Karapınar, Beşiktaş maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Tahir Karapınar: Tecrübesizliğimizden bir gol yedik

Beşiktaş'a karşı 2-0 kaybeden Fenerbahçe'de teknik direktör Tahir Karapınar açıklamalarda bulundu.

"ŞANS YANIMIZDA DEĞİLDİ"

Tahir Karapınar, "Biz çok iyi hazırlanmıştık, iyi de başladık. Pozisyonlarımız var, Ersin Destanoğlu iyi toplar çıkardı. Atabilirdik, şans yanımızda değildi. Vedat Muriqi isteyerek o hareketi yapmadı. 10 kişiyken yine Beşiktaş'ın pozisyonu yoktu." dedi.

"TECRÜBESİZLİĞİMİZDEN GOL YEDİK"

Tahir Karapınar, "Tecrübesizliğimizden, şanssızlığımızdan bir gol yedik. Sonrasında oyun koptu. Centilmence bir maç oldu. Gökhan Gönül'ün o gollerini attığını biliyorduk ama motivasyon kaybı oldu. Bizim gibi takımlar o golü yemez. Seneye daha iyi olmalıyız." açıklamasını yaptı.

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