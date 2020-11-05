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Tahkim Josef de Souza'nın cezasını 1 maça indirdi

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 05.11.2020 20:17 | Son Güncelleme

TFF Tahkim Kurulu, Beşiktaşlı Josef de Souza'ya verilen cezayı bir maça indirdi.

Tahkim Josef de Souza'nın cezasını 1 maça indirdi

Tahkim Kurulu, Yukatel Denizlispor maçında kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Josef de Souza'nın cezasını 1 maça indirdi.

Brezilyalı futbolcu, kurulun indirim yapması ihtimali göz önünde bulundurularak Gaziantep FK maçının kadrosuna dahil edildi.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmanda siyah-beyazlılar, pas ve 5'e 2 çalışmasının ardından kısa koşular yaptı.

Antrenman, taktik programın yer aldığı uygulamalar, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

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