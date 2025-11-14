Tahkim Kurulu, 67 hakemin itirazlarının değerlendirildiğini açıkladı

TFF'den yapılan açıklamada, "bahis oynama" sebebiyle PFDK'den 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan 149 hakemden 67'sinin itirazının değerlendirildiği ve dosyalarının incelenmeye devam edeceği belirtildi.

TAHKİM KURULUNDAN AÇIKLAMA!

Tahkim Kurulu’nun bugün yaptığı toplantı sonrası yaptığı açıklama şöyle:

"2. E.2025/651

Klasman Hakemi Abdulsamet Şenoğlu’nun PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/456 - K.2025-2026/524 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,