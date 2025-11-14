SPOR

Tahkim Kurulu, 67 hakemin itirazlarının değerlendirildiğini açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, bahis oynadığı gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan (PFDK) ceza alan 67 hakemin yaptıkları itirazın değerlendirildiğini duyurdu.

Burak Kavuncu

TFF'den yapılan açıklamada, "bahis oynama" sebebiyle PFDK'den 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan 149 hakemden 67'sinin itirazının değerlendirildiği ve dosyalarının incelenmeye devam edeceği belirtildi.

TAHKİM KURULUNDAN AÇIKLAMA!

Tahkim Kurulu’nun bugün yaptığı toplantı sonrası yaptığı açıklama şöyle:

"2. E.2025/651
Klasman Hakemi Abdulsamet Şenoğlu’nun PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/456 - K.2025-2026/524 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,

  1. E.2025/652
    Klasman Hakemi Abdülselam Koçak’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/457 - K.2025-2026/525 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  2. E.2025/653
    Klasman Yardımcı Hakemi Adem Mazlum’un PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/454 - K.2025-2026/522 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  3. E.2025/654
    Klasman Yardımcı Hakemi Ahmet Emre Demirci’nin PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/460 - K.2025-2026/528 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  4. E.2025/655
    Klasman Yardımcı Hakemi Ahmet Kıvanç Kader’in PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/461 - K.2025-2026/529 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  5. E.2025/656
    Klasman Hakemi Ali Emir Yolcu’nun PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/464 - K.2025-2026/532 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  6. E.2025/657
    Üst Klasman Yardımcı Hakemi Azem Zorlu’nun PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/471 - K.2025-2026/539 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  7. E.2025/658
    Klasman Yardımcı Hakemi Baran Can Durmuş’un PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/473 - K.2025-2026/544 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  8. E.2025/659
    Klasman Hakemi Bedirhan Efeakdoğan’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/476 - K.2025-2026/544 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  9. E.2025/660
    Klasman Hakemi Berat Osmancıklı’nın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/477 - K.2025-2026/545 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  10. E.2025/661
    Klasman Yardımcı Hakemi Batuhan Topçu’nun PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/474 - K.2025-2026/542 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  11. E.2025/662
    Klasman Yardımcı Hakemi Berk Tezcan’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/479 - K.2025-2026/547 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  12. E.2025/663
    Klasman Hakemi Berkan Çetin’in PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/480 - K.2025-2026/548 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  13. E.2025/664
    Klasman Yardımcı Hakemi Burak Yanardağ’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/483 - K.2025-2026/551 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  14. E.2025/665
    Klasman Yardımcı Hakemi Cem Harman’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/484 - K.2025-2026/552 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  15. E.2025/666
    Klasman Hakemi Ceyhun Elmas’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/485 - K.2025-2026/553 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  16. E.2025/667
    Klasman Yardımcı Hakemi Cihan Ahmet Göre’nin PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/487 - K.2025-2026/555 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  17. E.2025/668
    Klasman Yardımcı Hakemi Çağrı Ateş’in PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/490 - K.2025-2026/558 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  18. E.2025/669
    Üst Klasman Hakemi Egemen Artun’un PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/491 - K.2025-2026/559 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  19. E.2025/670
    Klasman Yardımcı Hakemi Eray Görgün’ün PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/493 - K.2025-2026/561 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  20. E.2025/671
    Klasman Hakemi Eren Gökmen’in PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/495 - K.2025-2026/563 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  21. E.2025/672
    Üst Klasman Yardımcı Hakemi Eren Öksüzler’in PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/496 - K.2025-2026/564 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  22. E.2025/673
    Üst Klasman Yardımcı Hakemi Eyüp Özer’in PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/498 - K.2025-2026/566 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  23. E.2025/674
    Üst Klasman Yardımcı Hakemi Faruk Yağlı’nın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/499 - K.2025-2026/567 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  24. E.2025/675
    Klasman Yardımcı Hakemi Fatih Tizci’nin PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/501 - K.2025-2026/569 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  25. E.2025/676
    Klasman Yardımcı Hakemi Fatih Yüzbaşı’nın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/500 - K.2025-2026/568 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  26. E.2025/677
    Klasman Yardımcı Hakemi Furkan Kocayıldız’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/504 - K.2025-2026/572 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  27. E.2025/678
    Klasman Hakemi Göktan Demeli’nin PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/507 - K.2025-2026/575 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  28. E.2025/679
    Üst Klasman Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel’in PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/508 - K.2025-2026/576 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  29. E.2025/680
    Klasman Yardımcı Hakemi Hakan Erkan’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/511 - K.2025-2026/579 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  30. E.2025/681
    Klasman Yardımcı Hakemi Hakan Tunç’un PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/509 - K.2025-2026/577 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  31. E.2025/682
    Klasman Hakemi Hakan Yurtseven’in PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/510 - K.2025-2026/578 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  32. E.2025/683
    Klasman Hakemi Halim Kolancı’nın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/514 - K.2025-2026/582 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  33. E.2025/684
    Üst Klasman Yardımcı Hakemi Hasan Erdoğan’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/515 - K.2025-2026/583 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  34. E.2025/685
    Klasman Hakemi Hikmet Ayberk Han Tiryaki’nin PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/516 - K.2025-2026/584 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  35. E.2025/686
    Klasman Yardımcı Hakemi Hüseyin Sağlık’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/517 - K.2025-2026/585 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  36. E.2025/687
    Üst Klasman Yardımcı Hakemi Mehmet Akıncık’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/523 - K.2025-2026/591 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  37. E.2025/688
    Üst Klasman Hakemi Mehmet Ali Özer’in PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/524 - K.2025-2026/592 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  38. E.2025/689
    Klasman Yardımcı Hakemi Melih Eser’in PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/530 - K.2025-2026/598 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  39. E.2025/690
    Klasman Yardımcı Hakemi Merdani Mert Çölgeçen’in PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/533 - K.2025-2026/601 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  40. E.2025/691
    Klasman Yardımcı Hakemi Mert Baykal’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/535 - K.2025-2026/603 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  41. E.2025/692
    Klasman Yardımcı Hakemi Mert Şahin’in PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/536 - K.2025-2026/604 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  42. E.2025/693
    Klasman Hakemi Mertcan Erölmez’in PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/538 - K.2025-2026/606 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  43. E.2025/694
    Klasman Hakemi Mertcan Tezcan’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/537 - K.2025-2026/605 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  44. E.2025/695
    Klasman Hakemi Muhammed Burak Tufan’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/543 - K.2025-2026/611 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  45. E.2025/696
    Klasman Yardımcı Hakemi Muhammet Mahmut Delimazı’nın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/548 - K.2025-2026/616 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  46. E.2025/697
    Üst Klasman Hakemi Muhammed Selim Özbek’in PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/545 - K.2025-2026/613 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  47. E.2025/698
    Klasman Hakemi Muhammed Seyda Demirel’in PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/546 - K.2025-2026/614 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  48. E.2025/699
    Klasman Yardımcı Hakemi Mustafa Başol Sorgunlu’nun PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/552 - K.2025-2026/620 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  49. E.2025/700
    Klasman Yardımcı Hakemi Mustafa Boylu’nun PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/551 - K.2025-2026/619 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  50. E.2025/701
    Klasman Hakemi Nurullah Kırbaş’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/559 - K.2025-2026/627 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  51. E.2025/702
    Klasman Yardımcı Hakemi Onur Han’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/563 - K.2025-2026/631 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  52. E.2025/703
    Klasman Yardımcı Hakemi Onur Tomak’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/564 - K.2025-2026/632 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  53. E.2025/704
    Klasman Yardımcı Hakemi Recep Tayyip Keleş’in PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/574 - K.2025-2026/642 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  54. E.2025/705
    Üst Klasman Yardımcı Hakemi Rüştü Muhammed Orcan’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/576 - K.2025-2026/644 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  55. E.2025/706
    Klasman Yardımcı Hakemi Sabri Emre Tekin’in PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/577 - K.2025-2026/645 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  56. E.2025/707
    Klasman Yardımcı Hakemi Sadık Eren Ulusoy’un PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/578 - K.2025-2026/646 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  57. E.2025/708
    Klasman Hakemi Sait Tuzcu’nun PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/579 - K.2025-2026/647 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  58. E.2025/709
    Klasman Yardımcı Hakemi Satılmış Furkan Demir’in PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/580 - K.2025-2026/648 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  59. E.2025/710
    Klasman Hakemi Süleyman Soyutürk’ün PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/587 - K.2025-2026/655 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  60. E.2025/711
    Klasman Hakemi Tayfun Güz’ün PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/590 - K.2025-2026/658 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  61. E.2025/712
    Klasman Yardımcı Hakemi Tolga Düyüncü’nün PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/591 - K.2025-2026/659 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  62. E.2025/713
    Klasman Yardımcı Hakemi Turhan Beyke’nin PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/592 - K.2025-2026/660 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  63. E.2025/714
    Klasman Yardımcı Hakemi Ufuk Tatlıcan’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/593 - K.2025-2026/661 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  64. E.2025/715
    Klasman Yardımcı Hakemi Umut İkisivri’nin PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/599 - K.2025-2026/667 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
  65. E.2025/716
    Klasman Hakemi Umut Yalçınkaya’nın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/598 - K.2025-2026/666 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle
  66. E.2025/717
    Üst Klasman Hakemi Yunus Dursun’un PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/603 - K.2025-2026/671 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle, karar verildi."
