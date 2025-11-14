Tahkim Kurulu, 67 hakemin itirazlarının değerlendirildiğini açıkladı

TFF'den yapılan açıklamada, "bahis oynama" sebebiyle PFDK'den 8 ila 12 ay hak mahrumiyeti cezası alan 149 hakemden 67'sinin itirazının değerlendirildiği ve dosyalarının incelenmeye devam edeceği belirtildi.
TAHKİM KURULUNDAN AÇIKLAMA!
Tahkim Kurulu’nun bugün yaptığı toplantı sonrası yaptığı açıklama şöyle:
"2. E.2025/651
Klasman Hakemi Abdulsamet Şenoğlu’nun PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/456 - K.2025-2026/524 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/652
Klasman Hakemi Abdülselam Koçak’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/457 - K.2025-2026/525 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/653
Klasman Yardımcı Hakemi Adem Mazlum’un PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/454 - K.2025-2026/522 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/654
Klasman Yardımcı Hakemi Ahmet Emre Demirci’nin PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/460 - K.2025-2026/528 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/655
Klasman Yardımcı Hakemi Ahmet Kıvanç Kader’in PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/461 - K.2025-2026/529 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/656
Klasman Hakemi Ali Emir Yolcu’nun PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/464 - K.2025-2026/532 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/657
Üst Klasman Yardımcı Hakemi Azem Zorlu’nun PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/471 - K.2025-2026/539 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/658
Klasman Yardımcı Hakemi Baran Can Durmuş’un PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/473 - K.2025-2026/544 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/659
Klasman Hakemi Bedirhan Efeakdoğan’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/476 - K.2025-2026/544 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/660
Klasman Hakemi Berat Osmancıklı’nın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/477 - K.2025-2026/545 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/661
Klasman Yardımcı Hakemi Batuhan Topçu’nun PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/474 - K.2025-2026/542 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/662
Klasman Yardımcı Hakemi Berk Tezcan’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/479 - K.2025-2026/547 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/663
Klasman Hakemi Berkan Çetin’in PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/480 - K.2025-2026/548 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/664
Klasman Yardımcı Hakemi Burak Yanardağ’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/483 - K.2025-2026/551 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/665
Klasman Yardımcı Hakemi Cem Harman’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/484 - K.2025-2026/552 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/666
Klasman Hakemi Ceyhun Elmas’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/485 - K.2025-2026/553 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/667
Klasman Yardımcı Hakemi Cihan Ahmet Göre’nin PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/487 - K.2025-2026/555 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/668
Klasman Yardımcı Hakemi Çağrı Ateş’in PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/490 - K.2025-2026/558 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/669
Üst Klasman Hakemi Egemen Artun’un PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/491 - K.2025-2026/559 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/670
Klasman Yardımcı Hakemi Eray Görgün’ün PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/493 - K.2025-2026/561 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/671
Klasman Hakemi Eren Gökmen’in PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/495 - K.2025-2026/563 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/672
Üst Klasman Yardımcı Hakemi Eren Öksüzler’in PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/496 - K.2025-2026/564 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/673
Üst Klasman Yardımcı Hakemi Eyüp Özer’in PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/498 - K.2025-2026/566 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/674
Üst Klasman Yardımcı Hakemi Faruk Yağlı’nın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/499 - K.2025-2026/567 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/675
Klasman Yardımcı Hakemi Fatih Tizci’nin PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/501 - K.2025-2026/569 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/676
Klasman Yardımcı Hakemi Fatih Yüzbaşı’nın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/500 - K.2025-2026/568 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/677
Klasman Yardımcı Hakemi Furkan Kocayıldız’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/504 - K.2025-2026/572 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/678
Klasman Hakemi Göktan Demeli’nin PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/507 - K.2025-2026/575 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/679
Üst Klasman Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel’in PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/508 - K.2025-2026/576 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/680
Klasman Yardımcı Hakemi Hakan Erkan’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/511 - K.2025-2026/579 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/681
Klasman Yardımcı Hakemi Hakan Tunç’un PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/509 - K.2025-2026/577 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/682
Klasman Hakemi Hakan Yurtseven’in PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/510 - K.2025-2026/578 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/683
Klasman Hakemi Halim Kolancı’nın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/514 - K.2025-2026/582 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/684
Üst Klasman Yardımcı Hakemi Hasan Erdoğan’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/515 - K.2025-2026/583 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/685
Klasman Hakemi Hikmet Ayberk Han Tiryaki’nin PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/516 - K.2025-2026/584 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/686
Klasman Yardımcı Hakemi Hüseyin Sağlık’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/517 - K.2025-2026/585 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/687
Üst Klasman Yardımcı Hakemi Mehmet Akıncık’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/523 - K.2025-2026/591 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/688
Üst Klasman Hakemi Mehmet Ali Özer’in PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/524 - K.2025-2026/592 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/689
Klasman Yardımcı Hakemi Melih Eser’in PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/530 - K.2025-2026/598 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/690
Klasman Yardımcı Hakemi Merdani Mert Çölgeçen’in PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/533 - K.2025-2026/601 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/691
Klasman Yardımcı Hakemi Mert Baykal’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/535 - K.2025-2026/603 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/692
Klasman Yardımcı Hakemi Mert Şahin’in PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/536 - K.2025-2026/604 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/693
Klasman Hakemi Mertcan Erölmez’in PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/538 - K.2025-2026/606 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/694
Klasman Hakemi Mertcan Tezcan’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/537 - K.2025-2026/605 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/695
Klasman Hakemi Muhammed Burak Tufan’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/543 - K.2025-2026/611 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/696
Klasman Yardımcı Hakemi Muhammet Mahmut Delimazı’nın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/548 - K.2025-2026/616 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/697
Üst Klasman Hakemi Muhammed Selim Özbek’in PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/545 - K.2025-2026/613 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/698
Klasman Hakemi Muhammed Seyda Demirel’in PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/546 - K.2025-2026/614 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/699
Klasman Yardımcı Hakemi Mustafa Başol Sorgunlu’nun PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/552 - K.2025-2026/620 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/700
Klasman Yardımcı Hakemi Mustafa Boylu’nun PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/551 - K.2025-2026/619 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/701
Klasman Hakemi Nurullah Kırbaş’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/559 - K.2025-2026/627 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/702
Klasman Yardımcı Hakemi Onur Han’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/563 - K.2025-2026/631 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/703
Klasman Yardımcı Hakemi Onur Tomak’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/564 - K.2025-2026/632 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/704
Klasman Yardımcı Hakemi Recep Tayyip Keleş’in PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/574 - K.2025-2026/642 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/705
Üst Klasman Yardımcı Hakemi Rüştü Muhammed Orcan’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/576 - K.2025-2026/644 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/706
Klasman Yardımcı Hakemi Sabri Emre Tekin’in PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/577 - K.2025-2026/645 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/707
Klasman Yardımcı Hakemi Sadık Eren Ulusoy’un PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/578 - K.2025-2026/646 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/708
Klasman Hakemi Sait Tuzcu’nun PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/579 - K.2025-2026/647 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/709
Klasman Yardımcı Hakemi Satılmış Furkan Demir’in PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/580 - K.2025-2026/648 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/710
Klasman Hakemi Süleyman Soyutürk’ün PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/587 - K.2025-2026/655 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/711
Klasman Hakemi Tayfun Güz’ün PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/590 - K.2025-2026/658 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/712
Klasman Yardımcı Hakemi Tolga Düyüncü’nün PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/591 - K.2025-2026/659 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/713
Klasman Yardımcı Hakemi Turhan Beyke’nin PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/592 - K.2025-2026/660 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/714
Klasman Yardımcı Hakemi Ufuk Tatlıcan’ın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/593 - K.2025-2026/661 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/715
Klasman Yardımcı Hakemi Umut İkisivri’nin PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/599 - K.2025-2026/667 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle,
- E.2025/716
Klasman Hakemi Umut Yalçınkaya’nın PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/598 - K.2025-2026/666 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle
- E.2025/717
Üst Klasman Hakemi Yunus Dursun’un PFDK’nın 31.10.2025 tarih ve E.2025-2026/603 - K.2025-2026/671 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; dosyada incelemenin devamına, oybirliğiyle, karar verildi."
