Hasan Şaş Fenerbahçe'deki o yıldızı işaret etti! ''Galatasaray’da olmasını isterdim''

Süper Lig'de zirve yarışı kıyasıya devam ederken, yorumcu Hasan Şaş'tan ligin ilk devresi ve transfer dönemine dair açıklamalar geldi. Hasan Şaş'ın “Fenerbahçe çok iyi bir oyuncu almış! Ben Asensio’nun Galatasaray’da olmasını isterdim'' sözleri ise güne damga vurdu. İşte detaylar...

Burak Kavuncu
Trendyol Süper Lig'de ilk devre sona ererken, Galatasaray 42 puanla liderliğini sürdürdü. Fenerbahçe ise en yakın rakibinin 3 puan gerisinde 2.sırada yer aldı. Yorumcu Hasan Şaş ise ligin ilk devresini ve transfer dönemine dair önemli açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

''BU KADROLAR LİG İÇİN FAZLA! LÜKSE BAK!''

SporON kanalında yorumculuk yapan Hasan Şaş, ''İki takım içinde söyleyeceğim. Hatta Beşiktaş'ta transfer yapacak. Üç takım içinde söyleyeceğim. Bu kadrolar lig için fazla. Para değil, futbolcu kalitesi konuşuyoruz. Lükse bak. Ben şimdi Fatih Karagümrük'e gittim diyelim. Bana söylerler mi hiç elimizde 2 santrafor var ama bir tane daha getirelim diye! Ne diyoruz? En-Nesyri var, Talisca var, Kerem'i de orada oynatabilir ama Sörloth da olur mu diyoruz. Galatasaray'da Osimhen var, Icardi var ama biri sakatlanırsa bir tane daha alalım mı... Lükse bakar mısın! Bir o tarafa bak bir de bu tarafa. Biz kimseyi rencide etmemek için usturuplu konuşuyoruz ama elinizdeki kadrolar 90 puan yapar.'' dedi.

''GALATASARAY'DA OLMASINI ÇOK İSTERİM!''

Hasan Şaş, “Fenerbahçe çok iyi bir oyuncu almış! Ben Asensio’nun Galatasaray’da olmasını isterdim. Çok fark yaratır. Çünkü sol ayağına hakim. Oyun zekası yüksek. Az top kaybı yapıyor. Devamlı tehlike halinde. Talisca'da iyi durumda. Talisca'yla birlikte iki solak Fenerbahçe'ye çok şey katıyor. Burada Fenerbahçe'yi durdurmak için konuşmayayım ama eğer Talisca ile Asensio bağlantısını kesemezseniz başınıza bela alırsınız.'' açıklamasında bulundu.

''BU EVLENDİRME PROGRAMI MI?''

Hasan Şaş, ''Biz spor yorumcuları da çok yapmaya başladık. Bu oyuncu küser, bu oyuncuya böyle davranmazsan hoca idare edemiyor. Hocanın işi oyuncuyu sahaya hazırlamak mı? Hocanın işi hafta boyunca takımı hazırlamak mı, yoksa ikili ilişkiler mi? Ya bu evlendirme programı mı? Ben anlamadım yani. Kontratlarınız var. Güzel güzel yaşıyorsunuz. Saha içinde savaşacaksınız, kavga edeceksiniz.'' dedi.

''BEŞİKTAŞ'A 8 OYUNCU GEREKLİ''

Beşiktaş paraları boşa harcadı. Çok kötü transferler yaptı. Beşiktaş fırsat dediğimiz 3 transfer yapıyorsa devre arası yapmalı. Transferin daha büyüğünü yaz transfer döneminde yapmalı. Sana sayıyorum. Sağ bek, sol bek ama böyle net adam alacaksın. Sacha Boey gibi olmalı. Net 2 stoper alacak. Ronaldo-Zago gibi olacaklar. 2 tane net orta saha. Torreira Lemina gibi. Ndidi bile yedek kalacak. Abraham olmaz o yedek kalır. Oraya da ihtiyacın var. Sol açığında yok. Fenerbahçe ve Galatasaray kadrosunu koy. Niye 13 puan

''TRABZONSPOR'UN 4 OYUNCUYA İHTİYACI VAR...''

Hasan Şaş, “Trabzonspor, şampiyonluğa oynayacaksa ikinci yarıda şampiyonluk baskısını kaldırabilecek 4 net oyuncuya ihtiyacı var. Devre arasında bunu yapmak çok zor.“ açıklamasında bulundu.

