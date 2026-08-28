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Tahkim Kurulu açıkladı! Mahmut Uslu'nun cezası kaldırıldı

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu’ya PFDK tarafından verilen 15 gün hak mahrumiyeti ve 2,5 milyon liralık para cezasını kaldırdı. Kurul, sarı-lacivertli kulübün itirazını oyçokluğuyla kabul etti.

Tahkim Kurulu açıkladı! Mahmut Uslu'nun cezası kaldırıldı
Cevdet Berker İşleyen

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu'ya verilen cezayı kaldırdı.

Tahkim Kurulu'nun açıklaması şu şekilde:

"Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin PFDK'nın 20.08.2026 tarih ve E.2026-2027/9 – K.2026-2027/12 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

  • Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin idarecisi Mahmut Nedim Uslu'nun, müsabaka sonrasında medyaya yapmış olduğu beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT'nin 38/1-a maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti ve 2.500.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına dair PFDK kararının kaldırılmasına, oyçokluğuyla karar verilmiştir."

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Tahkim Kurulu son dakika fenerbahçe
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