Tahkim Kurulu, Arda Turan talebini reddetti

Tahkim Kurulu, Arda Turan'a verilen 2 maç men ve 13 bin TL para cezası için Galatasaray'ın yaptığı itirazın reddedildiğini açıkladı.
"Galatasaray A.Ş.'nin futbolcusu Arda Turan'nın, hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4 maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,
Karar verilmiştir."
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