SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Tahkim Kurulu, Arda Turan talebini reddetti

Tahkim Kurulu, Arda Turan talebini reddetti

12.02.2021 17:05 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Tahkim Kurulu, Arda Turan talebini reddetti

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe maçı sonrası soyunma odasındaki küfürlü sözleri için 2 maç ceza verilen Arda Turan için Galatasaray'ın yaptığı itirazı reddetti.

Tahkim Kurulu, Arda Turan'a verilen 2 maç men ve 13 bin TL para cezası için Galatasaray'ın yaptığı itirazın reddedildiğini açıkladı.

TAHKİM KURULU'NUN AÇIKLAMASI

"Galatasaray A.Ş.'nin futbolcusu Arda Turan'nın, hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4 maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamayı delen genç kız, cezayı yedikten sonra gülmeye başladıKısıtlamayı delen genç kız, cezayı yedikten sonra gülmeye başladı
'G.Saray'dan yardımcı hocalık teklifi geldi''G.Saray'dan yardımcı hocalık teklifi geldi'
En güzel Fenerbahçe sözleriEn güzel Fenerbahçe sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 3 yorum
ertelenir mi ? söz konusu Galatasaray bı takımın hocası 10 maç ceza alıyor geçmişte başka hangi takıma uygulanmış bu bonkörlük Türkiye'de futbol Galatasaray a karşı oynanan bir oyundur... ozbüyücüsü.
BAŞTAN YAZAYIMDA SONRA AYKIRI YORUM YAPMAYIN ARDANIN HAREKETİNİ KESİNLİKLE TASVİP ETMİYORUM AMA FENERASYONA SORMADAN DA GEÇEMEYECEM BU CEZAYI NEYE GÖRE VERDİNİZ; SOYUNMA ODASINDAKİ GÖRÜNTÜLERE GÖRE YANİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİNE GÖRE DİMİ PEKİ SORARIM SİZE MİLYONLARIN GÖZÜ ÖNÜNDE KENDİ HAKEMİNİZE , YANİ BİZZAT SİZLERE HİTABEN (ÇÜNKİ SİZİN KURULUŞUNUZ, SİZE BAĞLI) "ŞEREFSİZ KÖPEKLER" DİYEN BİRİNE NEDEN BİR CEZA VEREMEDİNİZ HADİ AÇIKLAYIN BAKALIM
Büyük Kaptan

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca duyurmuştu: Bilim Kurulu üyesi tek tek açıkladı

Bakan Koca duyurmuştu: Bilim Kurulu üyesi tek tek açıkladı

Simpsonlar yine bildi! Bu kehanet de tuttu

Simpsonlar yine bildi! Bu kehanet de tuttu

Falcao'nun yeni adresini açıkladı

Falcao'nun yeni adresini açıkladı

'G.Saray'dan yardımcı hocalık teklifi geldi'

'G.Saray'dan yardımcı hocalık teklifi geldi'

Beşiktaş'ta savunmada 5 eksik

Beşiktaş'ta savunmada 5 eksik

Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçlarının saati değişti

Galatasaray ve Beşiktaş'ın maçlarının saati değişti

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Nihat Kahveci'den kendisiyle alay eden gence tokat gibi cevap!

Nihat Kahveci'den kendisiyle alay eden gence tokat gibi cevap!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Tarihi transfer takası! Herkes bunu konuşuyor...

Tarihi transfer takası! Herkes bunu konuşuyor...

SON DAKİKA! Fenerbahçe'den çok sert açıklama!

SON DAKİKA! Fenerbahçe'den çok sert açıklama!

Olay gönderme!

Olay gönderme!

Diğer Haberler

Oğulcan Çağlayan’dan Arda Turan paylaşımı

Oğulcan Çağlayan’dan Arda Turan paylaşımı

Tahkim Kurulu, Arda Turan talebini reddetti

Tahkim Kurulu, Arda Turan talebini reddetti

İrfan Can Kahveci'den Galatasaray göndermesi! Mert Hakan Yandaş ile poz verdi

İrfan Can Kahveci'den Galatasaray'a gönderme!

Mustafa Cengiz'den gündeme dair flaş açıklamalar

Mustafa Cengiz'den gündeme dair flaş açıklamalar

Ümit Karan: Galatasaray'dan yardımcı hocalık teklifi geldi

'G.Saray'dan yardımcı hocalık teklifi geldi'

Canlı yayında Falcao'nun yeni adresini açıkladı

Falcao'nun yeni adresini açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.