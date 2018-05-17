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Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın hükmen mağlubiyet cezasını onadı!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 17.05.2018 16:24 | Son Güncelleme

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın Türkiye Kupası kararına yaptığı itirazı reddetti. Verilen hükmen mağlubiyet ve gelecek sezon men cezaları onandı.

Tahkim Kurulu, Beşiktaş'ın hükmen mağlubiyet cezasını onadı!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında belirlenen saatte sahaya gelmemesinden dolayı Beşiktaş Kulübü'ne verilen cezaları onadı.

TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, "Beşiktaş'ın (3-0) hükmen mağlup sayılmasına, Türkiye Kupası'ndan ihraç edilmesine, takip eden sezon Türkiye Kupası'na alınmamasına, 2017-2018 sezonu Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımından kaynaklanan ödüllerin iadesi şeklinde verilen kararda sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir." ifadeleri yer aldı.

Kurul ayrıca, Medipol Başakşehir'in Brezilyalı oyuncusu Marcio Mossoro'ya verilen 4 maçlık cezanın 3 maça düşürüldüğünü, Bursasporlu Kubilay Kanatsızkuş ve Teleset Mobilya Akhisarspor'un kalecisi Milan Lukac'a verilen 4'er maçlık cezaların ise onandığını duyurdu.

Açıklamada, Trabzonspor Kulübü'nün, futbolcu Aykut Demir ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'na karşı yaptığı itirazın reddedildiği aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş tahkim kurulu

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