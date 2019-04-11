Tahkim Kurulu kararını açıkladı! Luyindama...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Christian Luyindama'ya verilen 2 maçlık cezayı onadı.
TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, Ziraat Türkiye Kupası'nda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Luyindama'ya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 2 maç men cezasına olan itirazı görüştüğü bildirildi.
Kurulun, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Luyindama'ya verilen 2 maç men cezasını oy birliğiyle onadığı aktarıldı.
Galatasaraylı futbolcu, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ve İstikbal Mobilya Kayserispor maçlarında forma giyemeyecek.
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