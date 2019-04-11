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Tahkim Kurulu kararını açıkladı! Luyindama...

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.04.2019 17:18 | Son Güncelleme

Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Christian Luyindama'ya verilen 2 maçlık cezaya ilişkin itirazı değerlendirdi. TFF'den yapılan açıklamada, Christian Luyindama'ya verilen 2 maçlık ceza Tahkim Kurulu'nda onaylandı.

Tahkim Kurulu kararını açıkladı! Luyindama...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Christian Luyindama'ya verilen 2 maçlık cezayı onadı.

TFF'den yapılan açıklamada, Tahkim Kurulunun, Ziraat Türkiye Kupası'nda Evkur Yeni Malatyaspor ile oynanan maçta kırmızı kart gören Luyindama'ya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen 2 maç men cezasına olan itirazı görüştüğü bildirildi.

Kurulun, rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Luyindama'ya verilen 2 maç men cezasını oy birliğiyle onadığı aktarıldı.

Galatasaraylı futbolcu, Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ve İstikbal Mobilya Kayserispor maçlarında forma giyemeyecek.

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Galatasaray Christian Luyindama

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