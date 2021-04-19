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Tahkim Kurulu, Donk ve Hakan Arslan'ın 2 maçlık men cezasını onadı

19.04.2021 18:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TFF Tahkim Kurulu, Galatasaraylı futbolcu Ryan Henk Donk ve Demir Grup Sivas Spor Kulübü'nün futbolcusu Hakan Arslan'ın 2 maç men cezasını onadı.

Tahkim Kurulu, Donk ve Hakan Arslan'ın 2 maçlık men cezasını onadı

Tahkim Kurulu'nun aldığı kararlar şöyle:

"-Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş. futbolcusu Ryan Henk Donk'un rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile
-Demir Grup Sivas Spor Kulübü'nün futbolcusu Hakan Arslan'ın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir."

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Galatasaray Futbol Kulübü
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