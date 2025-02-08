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Tahkim Kurulu, Dursun Özbek'in cezasına indirim uyguladı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
08.02.2025 17:17
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasının 45 günden 22 güne indirildiğini duyurdu.

Tahkim Kurulu, Dursun Özbek'in cezasına indirim uyguladı

Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) verdiği cezalara itirazları görüşüldü.

22 GÜNE DÜŞÜRÜLDÜ

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Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e futbolun ve kurumların itibarını zedelemeye yönelik açıklamaları nedeniyle verilen 45 günlük hak mahrumiyeti cezasını Tahkim Kurulu 22 gün olarak uyguladı. Öte yandan sarı-kırmızılı ekibin 2'nci Başkanı Metin Öztürk'e verilen 23 gün hak mahrumiyeti ve 750 bin TL cezasını kurul kaldırırken; Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu'na verilen ceza aynı miktarda onandı.

Dursun Özbek'in cezasının indirilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz?

Cezanın indirilmesi doğru bir karar.
Cezanın indirilmesi adaletli değil.

Anahtar Kelimeler:
Dursun Özbek galatasaray
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