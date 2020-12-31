Tahkim Kurulu Fatih Terim'in cezasını 4 maça düşürdü

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in cezası indirildi. Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamayla 5 maçlık cezanın 4 maça indirildiği açıklandı. Cezanın alt sınırdan uzaklaşmayı gerektirecek nitelikte olmadığı belirtildi.

İşte o açıklama;

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin teknik sorumlusu Fatih Terim ile ilgili PFDK'nın 24.12.2020 tarihli E.2020-2021/462 K.2020-2021/575 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; - Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin teknik sorumlusu Fatih Terim'in ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,