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Tahkim Kurulu Fatih Terim'in cezasını 4 maça düşürdü

GALATASARAY HABERLERİ  | 31.12.2020 16:47 | Son Güncelleme

Tahkim Kurulu, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e PFDK tarafından verilen 5 maçlık cezanın 4 maça indirildiğini açıkladı.

Tahkim Kurulu Fatih Terim'in cezasını 4 maça düşürdü

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'in cezası indirildi. Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamayla 5 maçlık cezanın 4 maça indirildiği açıklandı. Cezanın alt sınırdan uzaklaşmayı gerektirecek nitelikte olmadığı belirtildi.

İşte o açıklama;

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin teknik sorumlusu Fatih Terim ile ilgili PFDK'nın 24.12.2020 tarihli E.2020-2021/462 K.2020-2021/575 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde; - Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin teknik sorumlusu Fatih Terim'in ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

  • İhraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 26.000,00 TL para cezasının; FDT'nin 76.maddesi 2. fıkrasının "Müsabaka görevlilerinin vermiş olduğu raporlar arasında çelişki bulunduğu ve somut olayda hangi raporun maddi gerçekliği yansıttığı tespit edilemediği takdirde, oyun alanındaki fiiller bakımından hakem raporu, oyun alanı dışındaki fiiller bakımından ise temsilci raporu esas alınır." şeklindeki düzenlemesi dikkate alındığında; "Temsilci Raporunda" kullanıldığı belirtilen ifadelerin alt sınırdan uzaklaşmayı gerektirecek nitelikte olmadığı anlaşıldığından cezanın FDT'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası olarak düzeltilmesine, oybirliği ile,

  • Tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT'nin 50/1-c maddesi uyarınca 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 16.500,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

    • Kurulumuz'un yukarıda yer alan düzeltme kararının nazara alınması neticesinde cezaların birleştirilmesi suretiyle; Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin teknik sorumlusu Fatih Terim'in 5 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 55.500,00 TL para cezasının; 4 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 42.500,00 TL para cezası şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile karar verildi"

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    Okuyucu Yorumları 30 yorum
    üstüne 3 puan da verseydiniz
    Adamın şaftı kaymış bi bırak artık gençler yapsın otur evinde dinlen ya bu nedir yapıştınız
    Satılmış Fenerasyon satılmış MHK Heryıl İmparatora ve Galatasarata operasyon düzenleniyor.Kıskanç uefa tasdikli şikebahçeliler.Feto bitti fener bitti şimdi Fenerasyon başkanı fenerli nihat ve Mhk başkanı fenerli serdar tatlı geldi.TBMM bu işe el atın
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