SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin harcama limitine 16 milyon TL eklenmesine karar verdi

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin harcama limitine 16 milyon TL eklenmesine karar verdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 23.01.2020 18:01 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; TFF Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin harcama limitinin 16 milyon TL artmasına karar verdi.

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin harcama limitine 16 milyon TL eklenmesine karar verdi

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe Kulübünün takım harcama limitiyle ilgili itirazını kısmen kabul ederek sarı-lacivertli kulübün harcama limitine 16 milyon lira eklenmesine karar verdi.

TFF'den yapılan açıkalamada, Tahkim Kurulunun, TFF Kulüp Lisans Kurulunun Fenerbahçe Kulübünün takım harcama limitiyle ilgili aldığı karara sarı-lacivertli kulübün itirazını görüştüğü bildirildi.

"OY BİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR"

Fenerbahçe Kulübü'nün sözlü beyanını alan Tahkim Kurulunun, TFF Kulüp Lisans Kurulundan da yazılı cevap aldığı kaydedildi. Açıklamada, "Fenerbahçe Futbol AŞ'nin, itirazının kısmen kabulü ile başvuru dilekçesinde belirtilen harcama limitini olumsuz etkileyen; 16 milyon liralık kısmının harcama limitine eklenmesine, oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
2020'nin en güvenli şehirleri belli oldu! Türkiye'den 6 şehir de listede 2020'nin en güvenli şehirleri belli oldu! Türkiye'den 6 şehir de listede
Fenerbahçe'de ayrılık! Gidiyor...Fenerbahçe'de ayrılık! Gidiyor...
Vedat Milor ve Muriqi'nin Twitter'ı sallayan diyaloğuVedat Milor ve Muriqi'nin Twitter'ı sallayan diyaloğu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
tff Fenerbahçe tahkim kurulu

En Çok Okunan Haberler

FOX TV muhabirine TCDD görevlisinin tepkisi olay oldu!

FOX TV muhabirine TCDD görevlisinin tepkisi olay oldu!

Son depremler sonrası canlı yayında korkutan açıklama

Son depremler sonrası canlı yayında korkutan açıklama

Fatih Terim'in Arda Turan açıklaması

Fatih Terim'in Arda Turan açıklaması

Ara transferde bir bomba daha patladı

Ara transferde bir bomba daha patladı

Fenerbahçe'de ayrılık! Gidiyor...

Fenerbahçe'de ayrılık! Gidiyor...

Dünyanın konuştuğu o an artık duvarda!

Dünyanın konuştuğu o an artık duvarda!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Ali Koç'la Ersin Düzen arasında gerginlik

Ali Koç'la Ersin Düzen arasında gerginlik

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Fenerbahçe'de iki ayrılık birden

Fenerbahçe'de iki ayrılık birden

Fenerbahçe stoper transferini bitirdi

Fenerbahçe stoper transferini bitirdi

Okuyucu Yorumları 32 yorum
Yazıklar olsun... Limitlere uyan ve bu sebeple transfer yapmayan takımların günahı ne ??
kendi kulüplerine ne güzelde limit açıyorlar Beşiktaşa niye yok?
iyi tahkim kurulu cebinden vermemiş....
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PFDK'dan Vedat Muriqi kararı: Ceza yok

PFDK'dan Vedat Muriqi kararı

Fenerbahçe'de Victor Moses ile yollar ayrıldı

Fenerbahçe ayrılığı açıkladı

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin harcama limitine 16 milyon TL eklenmesine karar verdi

Tahkim Kurulu, F.Bahçe için kararını verdi

Fenerbahçe'de Max Kruse ayrılıyor iddiası

Fenerbahçe'de ayrılık! Gidiyor...

Vedat Milor ve Muriqi'nin Twitter'ı sallayan diyaloğu

Vedat Milor ve Muriqi'nin Twitter'ı sallayan diyaloğu

Ricardo Rodriguez transferinde flaş gelişme

Ricardo Rodriguez transferinde flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.