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Tahkim Kurulu Hasan Şaş'ın 3 maçlık cezasını 2 maça indirdi!

GALATASARAY HABERLERİ  | 14.09.2018 14:57 | Son Güncelleme

Son dakika bilgisine göre Tahkim Kurulu'ndan Hasan Şaş'ın cezasına indirim geldi. Tahkim Kurulu, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'ın 3 maçlık hak mahrumiyeti cezasını 2'ye indirirken, Belhanda'nın 3 maçlık cezasını onadı.

Tahkim Kurulu Hasan Şaş'ın 3 maçlık cezasını 2 maça indirdi!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş'ın 3 maçlık hak mahrumiyeti cezasını 2'ye indirirken, Belhanda'nın 3 maçlık cezasını onadı.

TFF'nin resmi sitesinden Tahkim Kurulu kararlarına ilişkin yapılan açıklama şöyle:

"Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin antrenörü Hasan Gökhan Şaş ve Futbolcu Younes Belhanda ile ilgili PFDK'nın 06.09.2018 tarihli E.2018-2019/42 K.2018-2019/69 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin antrenörü Hasan Gökhan Şaş'ın FDT'nin 41/1-c, 35/4. ve 10/2. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19 bin 500 TL para cezasının 2 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13 bin TL para cezası olarak düzeltilerek onanmasına,

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin Futbolcusu Younes Belhanda'nın rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43. Maddesi uyarınca 3 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, erteleme taleplerinin reddine, oybirliği ile karar verilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray hasan şaş younes belhanda

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Türk futbol tarihinin en çirkef adamı. Evet Emre'den bile.
utanmazlar! daha çok küfür etsin, milletle daslaşsın diyemi indirdiniz
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