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  4. Tahkim Kurulu, Jimmy Durmaz'ın 3 maçlık cezasını onadı

Tahkim Kurulu, Jimmy Durmaz'ın 3 maçlık cezasını onadı

GALATASARAY HABERLERİ  | 26.12.2019 17:20 | Son Güncelleme

Tahkim Kurulu, Galatasaraylı Jimmy Durmaz'ın Tuzlaspor maçındaki kavga eylemi nedeniyle aldığı 3 maçlık men cezasını onadı.

Tahkim Kurulu, Jimmy Durmaz'ın 3 maçlık cezasını onadı

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Jakup Jimmy Durmaz'ın kavga eylemi nedeniyle FDT'nin 45/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.

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