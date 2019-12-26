Tahkim Kurulu, Jimmy Durmaz'ın 3 maçlık cezasını onadı

Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Jakup Jimmy Durmaz'ın kavga eylemi nedeniyle FDT'nin 45/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.

