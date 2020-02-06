Tahkim Kurulu Kasımpaşalı Haris Hajradinovic'in cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Kasımpaşa'nın, rakibine yaptığı ciddi faul nedeniyle 3 maç ceza alan oyuncusu Haris Hajradinovic için yaptığı itirazı reddetti. Öte yandan, Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı aldığı para cezasının onandığını belirtti.

Tahkim Kurulu'nun aldığı kararlar şöyle:

"Kasımpaşa A.Ş.'nin, futbolcusu Haris Hajradinovic ile ilgili PFDK'nın 25.01.2020 tarihli E.2019-2020/525 K.2019-2020/645 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;