Tahkim Kurulu Kasımpaşalı Haris Hajradinovic'in cezasını onadı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Kasımpaşa'nın, rakibine yaptığı ciddi faul nedeniyle 3 maç ceza alan oyuncusu Haris Hajradinovic için yaptığı itirazı reddetti. Öte yandan, Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı aldığı para cezasının onandığını belirtti.
Tahkim Kurulu'nun aldığı kararlar şöyle:
"Kasımpaşa A.Ş.'nin, futbolcusu Haris Hajradinovic ile ilgili PFDK'nın 25.01.2020 tarihli E.2019-2020/525 K.2019-2020/645 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin PFDK'nın 30.01.2020 tarihli E.2019-2020/526 K.2019-2020/643 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde,
Karar verilmiştir."
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