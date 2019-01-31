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Tahkim Kurulu, Martin Skrtel'in cezasını 2 maça düşürdü

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 31.01.2019 17:34 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Fenerbahçeli futbolcu Martin Skrtel'in 3 maç men cezasını 2 müsabakaya düşürdü.

Tahkim Kurulu, Martin Skrtel'in cezasını 2 maça düşürdü

Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Slovak futbolcusu Martin Skrtel'e verilen 3 maçlık cezayı 2 maça indirdi.

TFF'den yapılan açıklamaya göre Tahkim Kurulu, geçen hafta Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Ümraniyespor maçında kırmızı kart gören ve Profesyonel Futbol Disiplin Kurulundan (PFDK) 3 maç men cezası alan Slovak futbolcunun cezasında indirime gitti.

Spor Toto Süper Lig'de Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında forma giyemeyen Skrtel, yarınki Göztepe maçında da takımındaki yerini alamayacak ve cezasını dolduracak.

Tahkim Kurulu, Trabzonspor Kulübünün 70 bin lira, Bursaspor'un da 300 bin liralık para cezası ve iki kulübün bazı tribünlerinde elektronik biletlerin bloke edilmesi cezalarının onandığını duyurdu.

Kurul ayrıca, bordo-mavili kulübün yöneticisi Özer Bayraktar'a, Medipol Başakşehir maçında rakip takım mensubuna yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 21 gün hak mahrumiyeti ile 25 bin lira, kulüp görevlisi Gökhan Kandemir'e ise hakeme yönelik hareketi sebebiyle verilen 13 bin lira para cezasının da onandığını açıkladı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe tahkim kurulu Martin Skrtel

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