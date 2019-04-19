Tahkim Kurulu Mehmet Ekici'nin 3 maçlık cezasını onadı

Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu kararlarına yapılan itirazları inceledi. Fenerbahçeli Mehmet Ekici'nin cezası onandı.
Mehmet Ekici, 27. haftada oynanan Ankaragücü maçında, Canteros'a yaptığı hareketin ardından kırmızı kart görmüş, disiplin kurulu tecrübeli futbolcuya 3 maç men cezası vermişti.
Tahkim Kurulu cezaya yapılan itirazı reddetti. Galatasaray maçında forma giyemeyen Mehmet Ekici, 2 maç daha takımını yalnız bırakacak, Aytemiz Alanyaspor ve Trabzonspor karşılaşmalarında oynamayacak.
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