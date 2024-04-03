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Tahkim Kurulu'ndan F.Bahçe için yeni karar!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
03.04.2024 18:59
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Tahkim Kurulu, Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'ın Adana Demirspor maçında oynayabileceğini ve cezanın kaldırılıp kaldırılmayacağının daha sonra inceleneceğini açıkladı.

Tahkim Kurulu'ndan F.Bahçe için yeni karar!

Tahkim Kurulu, Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'ın Adana Demirspor maçında oynayabileceğini ve cezanın kaldırılıp kaldırılmayacağının daha sonra inceleneceğini açıkladı.

İşte yapılan o açıklama;

TFF Tahkim Kurulu 03 Nisan günlü (23) sayılı toplantısında gündemindeki dosyayı inceleyerek aşağıdaki kararı almıştır. (*)

  1. E.2024/183 – K.2024/174

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin futbolcuları Jayden Quinn Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat ile ilgili PFDK'nın 03.04.2024 tarihli kısa kararına itirazı incelendi. PFDK'nın itiraza konu edilen kısa kararını saat 14:30 civarında ilan ettiği, Fenerbahçe A.Ş. tarafından Tahkim Kurulu'na saat 15:41'de sunulan dilekçe ile bugün (03.04.2024) saat 20:30'da Fenerbahçe A.Ş. - Yukatel Adana Demirspor A.Ş. müsabakasının bulunması ve futbolcuları hakkında 1 resmi müsabakadan men cezası tayin olunması nedeniyle ivedi şekilde toplanılmasının talep edildiği görülmüştür.

Başvuru dilekçesinde, ayrıntılı itiraz dilekçesinin daha sonra sunulacağının bildirildiği; müteakiben saat 16:41'de sunulan dilekçe ile PFDK'nın gerekçeli kararının taraflarına henüz ulaşmadığının, bu hususun adil savunma hakkını ihlal edeceğinin belirtildiği, tüm savunma hakları saklı kalmak kaydıyla bugün (03.04.2024) saat 20:30'da oynanacak Fenerbahçe A.Ş. - Yukatel Adana Demirspor A.Ş. müsabakası nazara alınarak bu müsabaka ile iki futbolcunun cezalarının infazının gerçekleşmiş olacağından telafisi imkansız bir zarara sebebiyet vereceği iddiası ile cezanın infazı bakımından TFF Tahkim Kurulu Talimatı'nın 20. maddesi kapsamında ivedilikle uygulamanın durdurulmasının karara bağlanmasının talep edildiği görülmüştür. Yapılan müzakere neticesinde;

Yukarıda belirtilen müsabaka saati ile Kurulumuz'a yapılan başvuru saati arasındaki süre, futbolculara verilen cezaların 1 resmi müsabakadan men cezasından ibaret olması, anılan müsabakanın oynanmasıyla cezanın infaz edilmiş olacağı hususu ile PFDK'nın gerekçeli kararının henüz Tahkim Kurulu'na ve ilgilisine gönderilmemiş olması, hukuken mevcut olmayan gerekçeli kararının Tahkim Kurulu tarafından incelenmesi ve hüküm kurulmasının hukuken olanaklı bulunmaması hususları birlikte değerlendirilerek, PFDK'nın gerekçeli kararının Kurulumuz'a ulaşmasını ve Başvuran Kulübün gerekçeli karara karşı ayrıntılı itirazlarını sunmalarını takiben dosyada esas hakkında karar verilinceye kadar Tahkim Kurulu Talimatı'nın 20. maddesi uyarınca uygulamanın durdurulmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.

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