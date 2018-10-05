Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'nin cezasına indirim

TFF Tahkim Kurulu olağanüstü toplantısında gündeminde yer alan dosyaları karara bağladı.
Türkiye Futbol Federasyonu'nundan (TFF) yapılan açıklama şu şekilde:
"Fenerbahçe A.Ş'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 40,000.00 TL para cezasının, 20.00,00 TL para cezası olarak düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,
MAÇ ÖZETİ | Fenerbahçe 2 - 0 Spartak Trnava
Fenerbahçeli Roberto Soldado Beşiktaş'a önerildi
Mehmet Demirkol: Belhanda açıklama yapmalı
Fenerbahçe'den Mihajlovic açıklaması
Cristiano Ronaldo'dan tecavüz iddialarına yanıt
Galatasaray'dan İngiliz hakeme penaltı isyanı
Beşiktaş'ta iki isim kadroda yok!
Trabzonspor Basketbol Kulübü ligden çekildiğini açıkladı
Osman Özköylü: 'Çoluğumuz çocuğumuz taş yemiyorlar, 2 aydır para alamıyoruz'
Cristiano Ronaldo'ya, bir kadına tecavüz ettiği iddiasıyla soruşturma açıldı
Franck Ribery Galatasaray'ın 113. yaşını kutladı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum