Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'nin cezasına indirim

TFF Tahkim Kurulu olağanüstü toplantısında gündeminde yer alan dosyaları karara bağladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nundan (TFF) yapılan açıklama şu şekilde:

"Fenerbahçe A.Ş'nin taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT'nin 52/2. maddesi uyarınca 40,000.00 TL para cezasının, 20.00,00 TL para cezası olarak düzeltilerek onanmasına, oybirliği ile,