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Tahkim Kurulu'ndan Günay Güvenç kararı! 2 maç ceza onandı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.04.2024 18:19
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Tahkim Kurulu, 2 maç ceza alan Galatasaraylı futbolcu Günay Güvenç için kararını verdi. Kurul tecrübeli file bekçisinin cezasını onadı. İşte detaylar...

Günay Güvenç

Günay Güvenç

TR Türkiye
Yaş: 33 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Tahkim Kurulu, 2 maç ceza alan Galatasaraylı futbolcu Günay Güvenç için kararını verdi. Sarı kırmızılı futbolcunun cezası onandı.

2 MAÇ MEN VE 26 BİN TL

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Yapılan açıklamada, "Galatasaray A.Ş.'nin futbolcusu Günay Güvenç'in PFDK'nın 29.03.2024 tarih ve E.2023-2024/1004 - K.2023-2024/1262 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

Galatasaray A.Ş.'nin futbolcusu Günay Güvenç'in müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri ve FDT'nin 13. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men ve 26.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında, sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile kararın onanmasına, oybirliği ile karar verilmiştir." denildi.

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