Tahkim Kurulu, Ozan Tufan'ın 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi

Tahkim Kurulu, Ozan Tufan'ın 2 maçlık cezasını 1 maça düşürdü. Trabzonspor maçında cezasını çeken Ozan Tufan, Kasımpaşa maçında görev alabilecek.
Tahkim Kurulu, Ali Koç ve Semih Özsoy'a verilen cezaları ise onadı.
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