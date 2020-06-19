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  4. Tahkim Kurulu, Ozan Tufan'ın 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi

Tahkim Kurulu, Ozan Tufan'ın 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 19.06.2020 19:51 | Son Güncelleme

Tahkim Kurulu, Ozan Tufan'ın cezasını 1 maça indirdi.

Tahkim Kurulu, Ozan Tufan'ın 2 maçlık cezasını 1 maça indirdi

Tahkim Kurulu, Ozan Tufan'ın 2 maçlık cezasını 1 maça düşürdü. Trabzonspor maçında cezasını çeken Ozan Tufan, Kasımpaşa maçında görev alabilecek.

Tahkim Kurulu, Ali Koç ve Semih Özsoy'a verilen cezaları ise onadı.

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
TRABZONSPOR dan olsa dusmessiniz
direk kırmızı karta 1 maç çift sarı karta 4 maç sonra da adaletten bahsedin..
hayırlı işler.....
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