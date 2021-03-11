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Tahkim Kurulu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun cezasını kaldırdı

11.03.2021 20:14 | Son Güncelleme:
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Tahkim Kurulu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun cezasını kaldırdı

Tahkim Kurulu, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun cezasını kaldırdı TFF Tahkim Kurulu, Ahmet Ağaoğlu'na verilen 10 günlük hak mahrumiyeti cezasının kaldırılarak, 30 bin TL para cezası verildiğini açıkladı.

TFF Tahkim Kurulu'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

Trabzon Spor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.’nin Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu ile ilgili PFDK’nın 09.03.2021 tarihli E.2020-2021/785 K.2020-2021/968 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

  • Trabzon Spor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş.’nin Başkanı Ahmet Ali Ağaoğlu’nun sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca 10 gün hak mahrumiyeti cezasının kaldırılarak; 30.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasına oybirliği ile karar verilmiştir.
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