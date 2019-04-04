Tahkim Kurulu: Trabzonspor, Jan Durica'ya 400 bin Euro ödeyecek

Kurul'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;
"Futbolcu Jan Durica'nın Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 16.11.2018 tarih ve E.2018/517- K.2018/602 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;
Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının kaldırılmasına,
Davacı futbolcu Jan Durica'nın alacak talebinin kabulü ile 400.000,00 Euro tutarlı alacağın davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,
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