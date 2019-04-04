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Tahkim Kurulu: Trabzonspor, Jan Durica'ya 400 bin Euro ödeyecek

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 04.04.2019 16:45 | Son Güncelleme

TFF Tahkim Kurulu, Trabzonspor'un eski futbolcusu Jan Durica'ya 400 bin Euro ödemesine karar verdi.

Tahkim Kurulu: Trabzonspor, Jan Durica'ya 400 bin Euro ödeyecek

Kurul'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Futbolcu Jan Durica'nın Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 16.11.2018 tarih ve E.2018/517- K.2018/602 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

  • Uyuşmazlık Çözüm Kurulu kararının kaldırılmasına,

  • Davacı futbolcu Jan Durica'nın alacak talebinin kabulü ile 400.000,00 Euro tutarlı alacağın davalı kulüpten tahsil edilerek davacıya ödenmesine,

  • Faiz, harç, yargılama gideri, vekalet ücretinin ve diğer hususların gerekçeli kararda belirtilmesine, oyçokluğu ile karar verilmiştir"
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Anahtar Kelimeler:
Jan Durica Trabzonspor

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