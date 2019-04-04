Tahkim Kurulu: Trabzonspor, Jan Durica'ya 400 bin Euro ödeyecek

Kurul'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

"Futbolcu Jan Durica'nın Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Tic. A.Ş. ile arasındaki uyuşmazlığa ilişkin Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun 16.11.2018 tarih ve E.2018/517- K.2018/602 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;