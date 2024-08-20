MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Tahliye sonrası Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu fotoğrafını paylaştı

Tahliye sonrası Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu fotoğrafını paylaştı

20.08.2024 00:29
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya hesabından uzun bir süredir kardeşi Dilan Polat için dua isteyen Sıla Doğu, tahliye haberinden sonra sevinçten havaya uçtu. Fenomen Dilan Polat'ın tahliyesinin ardından kardeşi Sıla Doğu, Dilan Polat ile fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafta Polat'ın saçlarının beyazladığı ve yorgun görüntüsü dikkat çekti.

Lüks hayatının her saniyesini sosyal medyadan paylaşan Dilan Polat, eşi Engin Polat ve beraberindekilerle birlikte kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla 4 Kasım 2023 tarihinde tutuklanmıştı.

Tutuklu olduğu davada hakkında tutuksuz yargılama kararı çıkan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, 9 aydır tutuklu kaldığı Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinden tahliye edilmişti.

AW270638_01

"BEYAZLARINI BEN VE NİLDA BOYAYACAĞIZ"

Polat'ı ablası Sıla Doğu, kızı Nilda Polat ve sevenleri karşılamıştı. Sıla Doğu, Dilan Polat'ın son halinin fotoğrafını, "Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederiz. Beyazlarını ben ve Nilda boyayacağız. Toparlanacaksın kardeşim" notuyla paylaştı. Fotoğrafta Dilan Polat'ın saçlarının beyazladığı görüldü.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Dilan Polat sıla doğu
En Çok Okunan Haberler
Aşk yaradı! Ünlü oyuncudan asansörde bikinili poz

Aşk yaradı! Ünlü oyuncudan asansörde bikinili poz

İzmir'deki yangın sonrası herkes yine bu görüntüyü paylaşıyor

İzmir'deki yangın sonrası herkes yine bu görüntüyü paylaşıyor

Dilan Polat'ın tahliyesi sosyal medyayı salladı! Sevinenler ve üzülenler...

Dilan Polat'ın tahliyesi sosyal medyayı salladı! Sevinenler ve üzülenler...

Ali Koç'un görüşme trafiği! Önce CHP'ye sonra MHP'ye gitti

Ali Koç'un görüşme trafiği! Önce CHP'ye sonra MHP'ye gitti

Blinken açıkladı! "Netanyahu öneriyi kabul etti"

Blinken açıkladı! "Netanyahu öneriyi kabul etti"

Kahreden ölüm! Poz verdikleri arabada can verdiler

Kahreden ölüm! Poz verdikleri arabada can verdiler

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Stanley'in en çok satan termosu! Bugüne özel flaş indirimde

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Adımlarınızı konforla taçlandıracak! Crocslarda %50'ye varan indirimler

Adımlarınızı konforla taçlandıracak! Crocslarda %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.