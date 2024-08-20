Tahliye sonrası Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu fotoğrafını paylaştı

Lüks hayatının her saniyesini sosyal medyadan paylaşan Dilan Polat, eşi Engin Polat ve beraberindekilerle birlikte kara para aklama ve vergi kaçırma gibi suçlamalarla 4 Kasım 2023 tarihinde tutuklanmıştı.

Tutuklu olduğu davada hakkında tutuksuz yargılama kararı çıkan sosyal medya fenomeni Dilan Polat, 9 aydır tutuklu kaldığı Marmara Ceza İnfaz Kurumları yerleşkesinden tahliye edilmişti.

"BEYAZLARINI BEN VE NİLDA BOYAYACAĞIZ"

Polat'ı ablası Sıla Doğu, kızı Nilda Polat ve sevenleri karşılamıştı. Sıla Doğu, Dilan Polat'ın son halinin fotoğrafını, "Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederiz. Beyazlarını ben ve Nilda boyayacağız. Toparlanacaksın kardeşim" notuyla paylaştı. Fotoğrafta Dilan Polat'ın saçlarının beyazladığı görüldü.Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır