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Tahmazoğlu virüs denetimlerine çıkı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 10.09.2020 17:54 | Son Güncelleme

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 81 ilde, kontrollü sosyal hayat döneminde ’Sağlık için, hepimiz için’ sloganıyla yapılan korona virüs denetimine katıldı.İçişleri Bakanlığı’nın kontrollü sosyal hayat döneminde ’Sağlık için, hepimiz için’ sloganıyla başlattığı denetimler kapsamında 81 ilde yapılan maske, mesafe ve hijyen denetimi yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçede bulunan fırın, kasap, market ve lokantalarda denetim yaparak maske, mesafe ve hijyen konularında vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını ve çevrelerini de bu konuda yönlendirmelerini istedi.“Tedbirli olmalıyız”Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, maske, mesafe ve temizlik konusunda yaptıkları denetimleri sürdüreceklerini belirterek, "Sağlık her şeyin başı pandemi sürecinde maske, mesafe ve hijyene çok dikkat etmek gerekiyor.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, 81 ilde, kontrollü sosyal hayat döneminde ’Sağlık için, hepimiz için’ sloganıyla yapılan korona virüs denetimine katıldı.
İçişleri Bakanlığı’nın kontrollü sosyal hayat döneminde ’Sağlık için, hepimiz için’ sloganıyla başlattığı denetimler kapsamında 81 ilde yapılan maske, mesafe ve hijyen denetimi yapan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilçede bulunan fırın, kasap, market ve lokantalarda denetim yaparak maske, mesafe ve hijyen konularında vatandaşlardan daha duyarlı olmalarını ve çevrelerini de bu konuda yönlendirmelerini istedi.
“Tedbirli olmalıyız”
Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, maske, mesafe ve temizlik konusunda yaptıkları denetimleri sürdüreceklerini belirterek, "Sağlık her şeyin başı pandemi sürecinde maske, mesafe ve hijyene çok dikkat etmek gerekiyor. İlçe genelinde vatandaşlarımızın sağlığını korumak için pek çok çalışma yürütüyoruz. Zabıta Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz, İçişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgelerle, ilgili denetimlerimizi gerçekleştiriyoruz. Üç kurala istisnasız uyalım. Hijyen, maske ve sosyal mesafe. Salgınının yayılmasını engellemek, hemşehrilerimizin sağlığını korumak ve kişiler arasında virüsün bulaşma ihtimalini ortadan kaldırmak için vatandaşlarımızı ve esnaflarımızı yasak konusunda daha duyarlı olmaya davet ettik. Kurallara uyan tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyoruz. Tedbiri asla elden bırakmayalım” dedi.

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