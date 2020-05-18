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Tahmazoğlu’dan Kadir gecesi mesajı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 18.05.2020 14:40 | Son Güncelleme

Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İslam aleminin bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini yayımladığı mesajla kutladı.Kadir gecesinin Ramazan’ın en değerli gecesi olduğuna vurgu yapan Başkan Tahmazoğlu, "Ramazanların manevi havası Kadir Gecesiyle doruklara çıkmakta ve bayramla taçlanmaktadır.

Tahmazoğlu’dan Kadir gecesi mesajı

Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, İslam aleminin bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesini yayımladığı mesajla kutladı.
Kadir gecesinin Ramazan’ın en değerli gecesi olduğuna vurgu yapan Başkan Tahmazoğlu, "Ramazanların manevi havası Kadir Gecesiyle doruklara çıkmakta ve bayramla taçlanmaktadır. Kadir Gecesi, Yüce Allah’ın insanlığa kurtuluş çağrısı olan Kur’anın indirilmeye başlandığı mübarek gecedir. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi, kulun Allah’a yakın olduğu gecelerin en önemlisidir. Peygamberimiz, faziletine inanarak ve sevabını da yalnız Allah’tan umarak bu geceyi güzel amellerle geçirenlerin geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdesini vermiştir. Ramazanın içinde bir ödül gibi beklenen bu gecede, tüm dualarının kabul olmasını diler, İslam alemine, tüm insanlığa ve ülkemize hayırlar getirmesini Yüce Allah’tan niyaz ederim” ifadelerini kullandı.

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