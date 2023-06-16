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KARNE NOTU HESAPLAMA 2023: Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? Takdir ya da teşekkür kaç puanla alınır?

16.06.2023 07:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karne notu hesaplama ile ilgili detaylar 16 Haziran 2023 Cuma günü sebebiyle öğrenci ve veliler tarafından merak konusu oldu. İlkokul, ortaokul ve liseliler yani 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11. ve 12. sınıfta okuyan öğrenciler takdir ve teşekkür belgelerini hesaplayabilmektedirler. Sınav notları e-okul sisteminde paylaşılmaktadır. Peki, takdir ve teşekkür belgeleri kaç puanla alınır? İkinci dönem karne hesaplama nasıl yapılır? İşte, karne notu hesaplama ile ilgili merak edilenler...

KARNE NOTU HESAPLAMA 2023: Takdir teşekkür hesaplama nasıl yapılır? Takdir ya da teşekkür kaç puanla alınır?

Karne notu hesaplama ile ilgili arama motorlarında yapılan sorgulamalar hız kazandı. Öğrenciler, 16 Haziran'da karnelerini alacak ve okulların kapanması ile yaz tatiline çıkacak. Yaz tatili yaklaşık 3 ay sürecek. Birçok kişi "İkinci dönem karne hesaplama nasıl yapılır? Takdir ve teşekkür belgeleri kaç puanla alınır?" sorularına yanıt arıyor. İşte karne notu hesaplama ile ilgili merak edilenler...

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KARNE NOTU HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Karne notları ile ilgili detaylar veli ve öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Ders notları Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan e-okul ekranından görüntülenebilmektedir.

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TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?

Teşekkür belgesi almaya hak kazanan öğrenciler dönem sonu not oralaması 70.00 ile 84.99 arasında olanlardır.

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TAKDİR BELGESİ KAÇ PUANLA ALINIR?

Takdir belgesi alacak öğrenciler ise dönem sonu not oralaması 85 ve üzeri olanlardır.

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KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

Karne not ortalaması 1. yazılı puanının 2. ya da varsa 3. yazılı puanı ile toplanmasının ardından toplam yazılı sayısına bölünmesiyle tespit edilmektedir.

Bütün dersler için aynı işlem yapılır. Öğrenciler, ders başına başına çıkan notu ortalamalarının hepsini toplar. Toplanan not ortalamasını ise o döenm kaç ders aldıysa o rakama böler.

Böylelikle o dönemin karne not oralaması bulunmuş olur.

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