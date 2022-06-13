EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. Takdir-Teşekkür hesaplama nasıl yapılır, kaç puanla, nasıl alınır? 4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf Takdir-Teşekkür hesaplama!

Takdir-Teşekkür hesaplama nasıl yapılır, kaç puanla, nasıl alınır? 4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf Takdir-Teşekkür hesaplama!

13.06.2022 09:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Takdir-Teşekkür hesaplama nasıl yapılır? sorusunun yanıtı karnelerin verileceği 17 Haziran Cuma 2022 gününe sayılı günler kala veli ve öğrenciler tarafından merak konusu oldu. Bilhassa 4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki Takdir-Teşekkür belgesi kaç puanla, nasıl alınır? İşte 4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf Takdir-Teşekkür hesaplama...

Takdir-Teşekkür hesaplama nasıl yapılır, kaç puanla, nasıl alınır? 4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf Takdir-Teşekkür hesaplama!

Takdir-Teşekkür hesaplama nasıl yapılır? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen kişiler 17 Haziran'a az bir süre kala arama motorlarında yaptıkları sorgulamalara devam ediyor. 4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf öğrencileri konuya ilişkin detayları merak ediyor. Peki Takdir-Teşekkür belgesi kaç puanla, nasıl alınır? 4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıf Takdir-Teşekkür hesaplama ve detaylar haberimizde...

TAKDİR - TEŞEKKÜR BELGESİ HESAPLAMA 2022!

E-Okul üzerinden takdir-teşekkür hesaplama yapılabilmektedir. Yalnız konuya ilişkin en önemli husus, hesaplamanın yapılabilmesi için, öğretmenlerin öğrencilerin tüm ders notlarının sisteme girilmiş olması gerektiğidir.

Not girişleri yapıldıktan sonra, yıl sonu başarı puanı kontrol edilir.

Yıl sonu başarı puanı, öğrencinin hangi belgeyi alacağını belirler.

Yıl sonu başarı puanı; 70,00 - 84,99 aralığında olanlar teşekkür belgesi, 85,00 - 100 aralığında olanlar da takdir belgesi almaya hak kazanır.

TAKDİR - TEŞEKKÜR BELGESİ KAÇ PUANLA, NASIL ALINIR?

Takdir Teşekkür belgesi hesaplama ekranı, Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesinde E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile öğrenilebiliyor.

Takdir ve Teşekkür belgeleri e-Okul üzerinden elektronik ortamda erişime açılacak.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, ilkokul, ortaokul, lise kademelerindeki tüm öğrenciler karnelerine aşağıdaki linkten ulaşabilecek:

e-okul.meb.gov.tr

Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

Lise kademesindeki öğrenciler diplomalarını ve talep etmeleri halinde "takdir, teşekkür, onur ve üstün başarı" belgelerine belirlenecek tarihlerde dijital olarak erişebilecek.

KARNE NOT ORTALAMASI NASIL HESAPLANIR?

Karne not ortalaması hesaplaması yapılırken girilen bütün derslerin tek tek ortalama puan çıkarılır.

Herhangi bir dersin 1. yazılı puanı, 2. yazılı puanı ve varsa 3. yazılı puanı ile toplanır. Çıkan sonuç toplam yazılı sayısına bölünür. Elde edilen puan ders notu ortalamasıdır.

Bu uygulama bütün dersler için yapılır. Sonrasında ise bütün derslerin not ortalaması toplanır ve dönem içinde alınan toplam ders sayısına bölünür. Bu işlemin sonucu karne not ortalamasını verir.

Her öğrencinin sene içinde girdiği sınavlar ve aldıkları puanlar e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden velilerle ve öğrencilerle paylaşılır.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sürücü kurslarından kontrolsüz "direksiyon eğitimi" uyarısıSürücü kurslarından kontrolsüz "direksiyon eğitimi" uyarısı
Anahtar Kelimeler:
e-devlet Karne Milli Eğitim Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

İlginizi Çekebilir

Sunucunun sözleri kızdırdı! Acun Ilıcalı yayına bağlanıp sinirlendi

Sunucunun sözleri kızdırdı! Acun Ilıcalı yayına bağlanıp sinirlendi

İnanılmaz bir işi var! Plasentadan ürettikleri...

İnanılmaz bir işi var! Plasentadan ürettikleri...

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Mutfakta düzen seven herkes için harika öneriler

Herkes Mia Khalifa’ya benzetiyor! “Saygısızlık etmesinden...”

Herkes Mia Khalifa’ya benzetiyor! “Saygısızlık etmesinden...”

Seks partisinde şüpheli ölüm! 24 metreden aşağı düştü

Seks partisinde şüpheli ölüm! 24 metreden aşağı düştü

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Eskiyen iç çamaşırlarınızın yerine geçebilecek her tarzdan iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.