Takım otobüsüne silahlı saldırı! Genç oyuncuyu kafasından vurdular

Futbol dünyası bu haberle sarsıldı! Gana Futbol Federasyonu, Berekum Chelsea formasını giyen 20 yaşındaki Dominic Frimpong'un, silahlı saldırıda hayatını kaybettiğini açıkladı.

Takım otobüsüne silahlı saldırı! Genç oyuncuyu kafasından vurdular
Emre Şen

Gana Premier Lig'de akılalmaz bir olay yaşandı. Berekum Chelsea'nin genç forveti Dominic Frimpong, takım otobüsüne düzenlenen pusuda hayatını kaybetti.

GELECEĞİ ÇOK PARLAKTI

Gana futbolunun geleceği parlak oyuncuları arasında gösterilen Dominic Frimpong, silahlı soygun saldırısnda hayatını kaybetti. Saldırının Gana Premier Ligi'nin 29. haftasında FC Samartex ile Berekum Chelsea arasında oynanan maçtan sonra gerçekleştiği belirtildi.

PUSUYA DÜŞÜRDÜLER

Haberin devamında, Berekum Chelsea takım otobüsünün silahlı soygun için pusuya düşürüldüğü ve genç oyuncu Dominic Frimpong'un başından vurularak olay yerinde hayatını kaybettiğini ifade edildi. Silahlı saldırı sonrası kayıp olan bazı futbolcular için de Gana devletinin araştırma başlattığı da açıklandı.

ABD 17.00'yi işaret etti! İran 'Şu anki benzin fiyatlarının tadını çıkarın' dedi

ABD 17.00'yi işaret etti! İran 'Şu anki benzin fiyatlarının tadını çıkarın' dedi

ABD, İran limanlarını ablukaya alıyor: Tarihi ve saati açıklandı

ABD, İran limanlarını ablukaya alıyor: Tarihi ve saati açıklandı

(Özet) Galatasaray - Kocaelispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Kocaelispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

72 kilo vermişti! O yorumlar sonrasında patladı

72 kilo vermişti! O yorumlar sonrasında patladı

ÖTV’siz otomobilde 5 yıl ve 10 yıl detayları netleşti! Cezasız satabilecekler

ÖTV’siz otomobilde 5 yıl ve 10 yıl detayları netleşti! Cezasız satabilecekler

"Tapuda gerçek beyan" dönemi! Yüzde 100 ceza geliyor

"Tapuda gerçek beyan" dönemi! Yüzde 100 ceza geliyor

