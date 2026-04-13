Takım otobüsüne silahlı saldırı! Genç oyuncuyu kafasından vurdular

Gana Premier Lig'de akılalmaz bir olay yaşandı. Berekum Chelsea'nin genç forveti Dominic Frimpong, takım otobüsüne düzenlenen pusuda hayatını kaybetti.

GELECEĞİ ÇOK PARLAKTI

Gana futbolunun geleceği parlak oyuncuları arasında gösterilen Dominic Frimpong, silahlı soygun saldırısnda hayatını kaybetti. Saldırının Gana Premier Ligi'nin 29. haftasında FC Samartex ile Berekum Chelsea arasında oynanan maçtan sonra gerçekleştiği belirtildi.

PUSUYA DÜŞÜRDÜLER

Haberin devamında, Berekum Chelsea takım otobüsünün silahlı soygun için pusuya düşürüldüğü ve genç oyuncu Dominic Frimpong'un başından vurularak olay yerinde hayatını kaybettiğini ifade edildi. Silahlı saldırı sonrası kayıp olan bazı futbolcular için de Gana devletinin araştırma başlattığı da açıklandı.