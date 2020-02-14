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Takıma el sallamak için 1 saat bekleyen Trabzonsporlu taraftar sosyal medyayı salladı

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 14.02.2020 14:44 | Son Güncelleme

Erzurumspor ile Türkiye Kupası maçında karşılaşan Trabzonspor'un takım otobüsünü soğuk havada evlerinin kapısı önünde bekleyen bir taraftar, sosyal medyada gündem oldu. Trabzonsporlu Uğurcan Çakır, "Güzel yürekli kardeşim, tüm takımımızın imzaladığı formanı hazırlıyoruz. Çok duygulandırdın bizi" paylaşımını yaptı.

Takıma el sallamak için 1 saat bekleyen Trabzonsporlu taraftar sosyal medyayı salladı

Ziraat Türkiye Kupası'nda dün Erzurumspor'u 5-0'ın rövanşında 4-1 mağlup eden Trabzonspor adını yarı finale yazdırdı. Mücadele için 12 Şubat'ta Erzurum'a giden Trabzonspor kafilesini soğuk havada bekleyen genç bir taraftar sosyal medyada gündem oldu.

Trabzonspor takım otobüsünün Erzurum'daki güzergahı üzerindeki bir evde oturan taraftar takımının o yoldan geçeceğini öğrenince kapı önünde beklemeye başladı. Erzurum'un karlı ve soğuk havasına aldırmadan Trabzonspor otobüsünün geçmesini bekleyen bordo mavili taraftarın kardeşi o anları fotoğraflayarak Twitter'da paylaştı.

KISA SÜREDE BİNLERCE ETKİLEŞİM ALDI

Kardeşinin Trabzonspor takım otobüsüne el sallamak için dışarıda beklediğini yazan Şeymanur Kaya'nın Twitter'dan yaptığı o paylaşım kısa sürede binlerce etkileşim aldı.

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UĞURCAN ÇAKIR KAYITSIZ KALMADI

Bordo mavili taraftarın o görüntülerine Trabzonspor Kulübü yöneticileri ve kaleci Uğurcan Çakır da duyarsız kalmadı. Genç taraftara ve kardeşine ulaşan Trabzonspor yöneticileri Erzurum maçında kendilerini statta ağırladı.

Karadeniz ekibinin Milli kalecisi Uğurcan Çakır da Twitter hesabından o paylaşımı alıntılayarak "Güzel yürekli kardeşim, tüm takımımızın imzaladığı formanı hazırlıyoruz. Çok duygulandırdın bizi" ifadelerini kullandı.

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Trabzonspor taraftar

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