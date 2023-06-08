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  4. Takımdan ayrılacağı konuşuluyordu! Emre Mor, Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili kararını verdi

Takımdan ayrılacağı konuşuluyordu! Emre Mor, Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili kararını verdi

08.06.2023 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'de bu sezon istediği forma şansını bulamayan Emre Mor'un takımdan ayrılacağı konuşuluyordu. 25 yaşındaki genç oyuncu kararını verdi ve 1 sezon daha Fenerbahçe'de kalacağını açıkladı.

Takımdan ayrılacağı konuşuluyordu! Emre Mor, Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili kararını verdi
Emre Mor

Emre Mor

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Fenerbahçe geçtiğimiz yaz Fatih Karagümrük'ten 2 milyon Euro'ya transfer edilen Emre Mor, teknik direktör Jorge Jesus tarafından tercih edilmemişti. Zaman zaman sakatlık yaşayan ve istediği forma şansını alamayan Emre Mor'un takımdan ayrılacağı konuşuluyordu.

1 SEZON DAHA FENERBAHÇE'DE

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25 yaşındaki oyuncu geleceğiyle ilgili kararını verdi. Daha çok çalışıp formayı alacağını söyleyen Emre Mor, gelecek sezon da Fenerbahçe'de kalacağını açıkladı. Düzenli bir şekilde 11'de oynamak istediğini yönetime söyleyen Emre Mor beklemeye geçti.

PİYASA DEĞERİ ARTTI

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Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra piyasa değeri artan Emre Mor, sarı-lacivertli takımda kendini gösterip yeniden Avrupa'ya gitmenin planlarını yapıyor.


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