'Takımdan ayrılmak istiyorum!' Şoke eden iddia! Fenerbahçeli Osayi-Samuel'den şaşırtan talep...

Spor Toto Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan, UEFA Avrupa Ligi'nde ise grubunu 1. sırada bitirerek son 16 turuna yükselen Fenerbahçe'de Giresunspor yenilgisiyle Dünya Kupası arasına girilse de camiada pozitif bir hava mevcuttu. Sarı - lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, sezon başından itibaren neredeyse her oyuncuya forma şansı vermiş ve kadrosunu rotasyonlu bir şekilde kullanmıştı.

Portekizli çalıştırıcının takımdaki diğer oyunculara oranla daha az forma verdiği isimler arasında ise Bright Osayi-Samuel yer alıyor.

Geçtiğimiz sezon gösterdiği performansla beğeni toplayan Osayi, bu sezon formasını Ferdi Kadıoğlu'na kaptırmıştı.

Takvim'in haberine göre; istediği foma şansını bulamayan Bright Osayi-Samuel, daha fazla oynamak için takımdan ayrılmak istiyor.

Nijeryalı futbolcunun, daha önce oynadığı İngiltere'ye dönmeye sıcak baktığı iddia edildi.

Ancak teknik direktör Jorge Jesus'un oyuncusunu bırakmaya niyetli olmadığı ve ayrılığa soğuk baktığı öne sürüldü.

Bu sezon Fenerbahçe forması ile 21 resmi maça çıkan Osayi-Samuel, gol ya da asist katkısı veremezken 1251 dakika sahada yer aldı.

