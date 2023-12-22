SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Takımdan gönderildi, Beşiktaş'ı sildi! Rıza Çalımbay'dan beklenmedik hamle

Takımdan gönderildi, Beşiktaş'ı sildi! Rıza Çalımbay'dan beklenmedik hamle

22.12.2023 12:50 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig’de şampiyonluk yarışından uzaklaşan Beşiktaş’ta Rıza Çalımbay ile yollar ayrılmıştı. Yaşanan bu olayın ardından Rıza Çalımbay'dan beklenmedik bir hamle geldi.

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın ardından takımın başına gelen ancak performansıyla beklentilerin oldukça altında kalan Rıza Çalımbay son oynanan Alanyaspor mücadelesinde alınan yenilginin ardından takımdan gönderilmişti.

Siyah-Beyazlılar'dan yapılan açıklamada Yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor karşılaşmasından sonra gerçekleştirdiği toplantı neticesinde teknik direktörümüz Sayın Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasına karar vermiştir." ifadeleri kullanıldı.

TAKİBİ BIRAKTI

63e5974f49674ec6a37c8ac107d2eed9

Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Rıza Çalımbay'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Deneyim teknik adam, Instagram hesabından Beşiktaş'ı takip etmeyi bıraktı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gördüğü kırmızı kart sonu oldu! Beklenmedik karar..Gördüğü kırmızı kart sonu oldu! Beklenmedik karar..
CAS kararı onadı, Süper Lig ekibi 2 dönem transfer yasağı aldı!CAS kararı onadı, Süper Lig ekibi 2 dönem transfer yasağı aldı!
Mert Günok sonunda patladı, Amartey'e ağza alınmayacak sözler!Mert Günok sonunda patladı, Amartey'e ağza alınmayacak sözler!
Anahtar Kelimeler:
Rıza Çalımbay son dakika beşiktaş Süper Lig bıraktı süper li da, yapılan açıklama
En Çok Okunan Haberler
Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı! Bankaya 100 bin yatıran bir kişi 3 ay sonra...

Mevduat faizleri yüzde 52'yi aştı! Bankaya 100 bin yatıran bir kişi 3 ay sonra...

Yeşilay'da uyuşturucu şoku!

Yeşilay'da uyuşturucu şoku!

Gördüğü kırmızı kart sonu oldu! Beklenmedik karar..

Gördüğü kırmızı kart sonu oldu! Beklenmedik karar..

Mert Günok sonunda patladı, Amartey'e ağza alınmayacak sözler!

Mert Günok sonunda patladı, Amartey'e ağza alınmayacak sözler!

CAS kararı onadı, Süper Lig ekibi 2 dönem transfer yasağı aldı!

CAS kararı onadı, Süper Lig ekibi 2 dönem transfer yasağı aldı!

Taraftar 'istifa' dedi, Nihat Kahveci duyurdu! "Aldığım duyuma göre..."

Taraftar 'istifa' dedi, Nihat Kahveci duyurdu! "Aldığım duyuma göre..."

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kalçasına çengel taktı! Boşluğa böyle bıraktı

Kalçasına çengel taktı! Boşluğa böyle bıraktı

Market ürünlerinden kışlık giyime Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

Market ürünlerinden kışlık giyime Yılın Son Fırsatları'nın öne çıkan indirimlerini sizin için seçtik

'Evli olan kocamdan ayrıldım karısı sevinsin'

'Evli olan kocamdan ayrıldım karısı sevinsin'

Boşandığı eşinden intikam almak için çocuklarını öldürdü

Boşandığı eşinden intikam almak için çocuklarını öldürdü

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

Ömür boyu garantili! Stanley kalitesiyle tanışmanın tam zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.