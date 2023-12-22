Takımdan gönderildi, Beşiktaş'ı sildi! Rıza Çalımbay'dan beklenmedik hamle

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın ardından takımın başına gelen ancak performansıyla beklentilerin oldukça altında kalan Rıza Çalımbay son oynanan Alanyaspor mücadelesinde alınan yenilginin ardından takımdan gönderilmişti.

Siyah-Beyazlılar'dan yapılan açıklamada Yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuz, Corendon Alanyaspor karşılaşmasından sonra gerçekleştirdiği toplantı neticesinde teknik direktörümüz Sayın Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasına karar vermiştir." ifadeleri kullanıldı.

TAKİBİ BIRAKTI

Beşiktaş'ın yollarını ayırdığı Rıza Çalımbay'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Deneyim teknik adam, Instagram hesabından Beşiktaş'ı takip etmeyi bıraktı.





