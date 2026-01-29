SPOR

Takımı 28 saat uyutmadı! Ünlü teknik direktör takımdan kovuldu

FC Soçi’de Robert Moreno dönemi, yapay zekanın futboldaki sınırlarını tartışmaya açan bir şekilde sona erdi. Kararlarını büyük ölçüde ChatGPT’ye dayandıran İspanyol teknik adam, oyuncularla bağını kaybetti, sıra dışı planlamalar krize yol açtı. Küme düşme ve kötü sonuçlar sonrası ayrılık kaçınılmaz oldu.

Berker İşleyen

Rusya futbolunda sıra dışı bir ayrılık yaşandı. FC Soçi’nin teknik direktörü Robert Moreno’nun görevine, yapay zekayı aşırı ve kontrolsüz kullanması nedeniyle son verildi.

2023 yılından bu yana Rus ekibini çalıştıran 48 yaşındaki teknik adamın, sportif kararların büyük bölümünü ChatGPT’ye dayandırması, zamanla futbolcular ve kulüp yönetimiyle ciddi sorunlar doğurdu. Moreno’nun ilk sezonunun sonunda Soçi, Rusya Premier Ligi’nden düşerken, Birinci Lig’deki süreçte de tartışmalar giderek arttı.

Kulüp yetkilileri, lig maçlarının ardından yapılan değerlendirmelerde Moreno’nun teknolojiyi yardımcı bir araç olmaktan çıkarıp karar mekanizmasının merkezine koyduğunu tespit etti. Bu durumun en çarpıcı örneği ise mart ayında oynanan FC SKA Khabarovsk deplasmanı oldu.

TAKIM 28 SAAT UYUYAMADI

FC Soçi’nin eski sportif direktörü Andrei Orlov, Sports Russia’ya yaptığı açıklamada o seyahate dair dikkat çekici bir ayrıntıyı paylaştı. Moreno’nun yolculuk ve antrenman programını ChatGPT’ye hazırlattığını belirten Orlov, yapay zekanın oluşturduğu plan yüzünden takımın neredeyse hiç dinlenemediğini söyledi.

Orlov, yaşananları şu sözlerle anlattı:

"Habarovsk gezisine hazırlanırken Robert, 'Her şeyi planladım. Tüm gezi parametrelerini ChatGPT'ye girdim' dedi. Sunumu inceledim ve oyuncuların 28 saattir uyuyamadıklarını gördüm. 'Robert, bunlar çok güzel ama çocuklar ne zaman uyuyacaklar?' diye sordum. Oyuncular neden sabah beşte kalkıp yedide antrenman yapmamız gerektiğini anlamadılar."

TRANSFERLER DE YAPAY ZEKAYA EMANET

Moreno’nun ChatGPT’yi yalnızca antrenman ve seyahat planlamasında değil, transfer süreçlerinde de aktif biçimde kullandığı ortaya çıktı. Orlov’un aktardığına göre yapay zeka, sezon verilerini analiz ederek Artur Şuşenachev’in kulüp için en uygun forvet olduğuna karar verdi. Ancak Kazak oyuncu, Soçi formasıyla çıktığı 10 maçta gol sevinci yaşayamadı ve bir sezon sonra FC Aktobe’ye gönderildi.

OYUNCU GRUBU GÜVENİNİ KAYBETTİ

Orlov, Moreno’nun yapay zekayı “ekstra bir destek” yerine temel karar verici haline getirmesinin kopuşu hızlandırdığını vurguladı. Deneyimli yönetici, teknik adamın empati eksikliğinin de sorunları büyüttüğünü belirterek şunları söyledi:

"Oyunculara eziyet etti ve kadronun Rus çekirdeği Moreno'dan çok mutsuzdu ve yabancı oyuncular da artık onun fikirlerine güvenmiyordu. Yardımcılarına ve oyuncularına karşı hiçbir empati göstermedi ve insanlar bunu hissetti."

Robert Moreno, son sezonunda Rusya Premier Ligi’nde çıktığı 7 maçta yalnızca 1 puan toplayabildi. Alınan kötü sonuçlar ve kulüp içindeki huzursuzluk, yapay zeka merkezli bu deneyin kısa sürede sona ermesine yol açtı.

